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18 Ağustos 2021 Çarşamba 10:33:00 - Güncelleme:18 Ağustos 2021 Çarşamba 10:33:00

Gani'nin kaçışıyla ilgili ''pes'' dedirten detay! Bakın ülkeden nasıl ayrılmış?

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Yurtdışına kaçan Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin, savunma bakanlığının toplantısına katılacağını söyleyerek ülkeden kaçtığı öne sürüldü.

Taliban'ın başkent Kabil'in dış mahallelerine dayandığı 15 Ağustos günü ülkesini terk eden Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin kaçışıyla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.

İngiliz BBC'ye konuşan eski Afgan milletvekili Elay Erşad, Gani'nin Afgan başkanlık sarayından 15 Ağustos'ta "savunma bakanlığının toplantısına katılacağını söyleyerek" helikopterle ayrıldığını, ülkeyi terk ettiğini daha sonra öğrendiklerini anlattı.

Gani'yi "cesaretsiz" olarak nitelendiren Erşad, geri döneceğini düşünmediğini ama dönseydi gözlerinin içine bakarak "Ben bir kadın olarak burada kaldım ama sen kaçtın" demek istediğini söyledi.

EŞREF GANİ UMMAN'DA

Öte yandan, yurtdışına kaçan Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin, ailesi ve iki danışmanıyla birlikte Umman'a gittiği ve bu körfez ülkesinden siyasi sığınma hakkı istediği bildirildi.

Tacikistan güvenlik güçlerine dayanılan haberi duyuran Rus "Lenta" yayını, Eşref Gani'yi taşıyan uçağın önceki gün Tacikistan'a hiç iniş yapmadığın duyurdu.

Gani'yi taşıyan uçak, Duşanbe havalimanı üzerinde tur atmış; Tacikistan sivil havacılık dairesi Özbekistan, Türkmenistan ve İran hava sahasından geçiş izinlerini ayarladıktan sonra Umman'a gitmiş. Eşref Gani'nin yanında ailesinin yanı sıra iki danışmanı, kançılarya şefi Mahmut Fazli ile ulusal güvenlik danışmanı Hamdullah Muhiba bulunuyormuş. Umman'dan alınan ancak henüz resmen doğrulanmayan diğer bilgilere göre Gani ve beraberindeki kişilere siyasi sığınmacı statüsü tanınmış.

Etiketler : TALİBAN AGANİSTAN Cumhurbaşkanı Eşref Gani
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