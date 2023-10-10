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10 Ekim 2023 Salı 07:40:00 - Güncelleme:10 Ekim 2023 Salı 07:40:00

Gallant'ın skandal sözlerine tepki: Bu savaş suçu işlemeye çağrıdır

Kaynak: AA

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New York merkezli insan hakları izleme örgütü, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın, Filistinlilere yönelik kullandığı sözleri, 'savaş suçuna çağrı' olarak değerlendirdi.

İnsan Hakları İzleme Örgütünün (HRW) sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Gallant'ın Filistinliler için kullandığı "İnsansı hayvanlarla savaşıyoruz ve ona göre davranıyoruz." şeklindeki açıklamalarının "iğrenç" bulunduğu belirtildi.

Gallant'ın sözleri için "Bu savaş suçu işlemeye çağrıdır." ifadesine yer verilen paylaşımda, Uluslararası Ceza Mahkemesi etiketlenerek, İsrailli Bakan'ın bu sözlerinin "not edilmesi" gerektiği yazıldı.

Paylaşımda ayrıca, HRW İsrail ve Filistin Direktörü Omar Shakir'in "İşgal altındaki bir bölgedeki nüfusu yiyecek ve elektrikten mahrum bırakmak, açlığın bir savaş silahı olarak kullanılması gibi, bir savaş suçu olan toplu cezalandırmadır. Uluslararası Ceza Mahkemesi, savaş suçu işlemeye yönelik bu çağrıyı dikkate almalıdır." değerlendirmesi yer aldı.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, "Gazze Şeridi'nin tamamen kuşatılması emrini verdim. Elektrik olmayacak, yiyecek olmayacak, yakıt olmayacak, her şey kapalı. İnsansı hayvanlarla savaşıyoruz ve ona göre davranıyoruz." şeklinde açıklamada bulunmuştu.

İSRAİL FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 140'ı çocuk 687 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 bin 726 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail güçleri 7 Ekim'den bu yana Kudüs ve işgal altındaki Batı Şeria'da da 16 Filistinliyi öldürmüştü.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Gazze'den düzenlenen saldırılarda en az 900 İsraillinin hayatını kaybettiği, 157'isi ağır 2 bin 616 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.

Etiketler : Yoav Gallant insan hakları savaş suçu
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