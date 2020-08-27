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27 Ağustos 2020 Perşembe 13:40:00 - Güncelleme:27 Ağustos 2020 Perşembe 13:44:00

Gagauz Özerk Yeri Başkanı Vlah, Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu: Türkiye, özerk bölge kurulması konusunda Gagauz halkına destek verdi

Kaynak: AA

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Gagauz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah, Türkiye'nin özerk bölge kurulması konusunda Gagauz halkına destek verdiğini ve 30 yıldır siyasi, sosyal ve ekonomik sorunlarının çözümünde yardımcı olduğunu belirtti.

Vlah, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Başkanlık binasındaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Türkiye'nin kendileri için en yakın dost ülke olduğunu dile getiren Vlah, "Türkiye, özerk bölge kurulması konusunda Gagauz halkına destek olarak, 30 yıldır siyasi, sosyal ve ekonomik sorunların çözümünde Gagauzlara yardımcı oluyor." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Gagauz Özerk Yeri'nde çeşitli projeler hayata geçirdiğine dikkati çeken Vlah, "Tüm projeler, Gagauz halkının yaşamını kolaylaştırmak için yapılıyor." diye konuştu.

Vlah, başkent Komrat'ta Türkiye’nin Başkonsolosluğunun açılacağını belirterek, "Gagauzya'da ilk defa başkonsolosluk açılıyor. Bunun, Türkiye ve Gagauz Özerk Yeri arasındaki bağları daha da güçlendireceğini biliyorum." dedi.

Türkiye'ye Gagauz Özerk Yeri'ne sağladığı desteğinden dolayı minnettar olduğunu dile getiren Vlah, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kardeş Türk halkına selamlarını iletti.

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