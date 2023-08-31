Gabon'un Afrika Birliği üyeliği askıya alındı
Afrika Birliği, ordunun yönetime el koyduğu Gabon'un üyeliğini askıya aldı. Cumhurbaşkanı Ali Bongo'nun görevden alınması sert bir dille kınanan açıklamada, anayasal düzene dönülmesi çağrısı yapıldı.
Afrika Birliği (AfB), askeri darbe sonrası Gabon'un üyeliğini askıya aldığını duyurdu.
AfB Barış ve Güvenlik Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, 30 Ağustos'ta Gabon'daki askeri müdahale sonrası ülkenin tüm AfB faaliyetlerine katılımının askıya alındığı bildirildi.
Cumhurbaşkanı Ali Bongo'nun görevden alınması sert bir dille kınanan açıklamada, anayasal düzene dönülmesi çağrısı yapıldı.
AfB açıklamasının, Gabon'daki darbeden bir gün sonra gelmesi dikkati çekti.
26 Temmuz'da Nijer'de yaşanan darbe sonrası AfB ancak 22 Ağustos'ta bu ülkenin üyeliğini askıya almıştı.
- Pakistan'dan BMBG'ye güvenliği sağlayın çağrısı
- İngiltere'den Japonya'ya Fukuşima desteği
- Gabon'un Afrika Birliği üyeliği askıya alındı
- Kongo'da BM protestosu: 48 kişi öldü
- İran: Nükleer programımız askeri eylem veya yaptırımlarla durdurulamaz
- Azerbaycan'ın Beyrut Büyükelçiliğine bir grup Ermeni asıllı saldırı düzenledi