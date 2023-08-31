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Gabon'un Afrika Birliği üyeliği askıya alındı
31 Ağustos 2023 Perşembe 21:23:00 - Güncelleme:31 Ağustos 2023 Perşembe 21:23:00

Gabon'un Afrika Birliği üyeliği askıya alındı

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Afrika Birliği, ordunun yönetime el koyduğu Gabon'un üyeliğini askıya aldı. Cumhurbaşkanı Ali Bongo'nun görevden alınması sert bir dille kınanan açıklamada, anayasal düzene dönülmesi çağrısı yapıldı.

Afrika Birliği (AfB), askeri darbe sonrası Gabon'un üyeliğini askıya aldığını duyurdu.

AfB Barış ve Güvenlik Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, 30 Ağustos'ta Gabon'daki askeri müdahale sonrası ülkenin tüm AfB faaliyetlerine katılımının askıya alındığı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Ali Bongo'nun görevden alınması sert bir dille kınanan açıklamada, anayasal düzene dönülmesi çağrısı yapıldı.

AfB açıklamasının, Gabon'daki darbeden bir gün sonra gelmesi dikkati çekti.

26 Temmuz'da Nijer'de yaşanan darbe sonrası AfB ancak 22 Ağustos'ta bu ülkenin üyeliğini askıya almıştı.

Etiketler : gabon krizi afrika birliği anayasal düzen
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