Gabon'un Afrika Birliği üyeliği askıya alındı

Afrika Birliği (AfB), askeri darbe sonrası Gabon'un üyeliğini askıya aldığını duyurdu.

AfB Barış ve Güvenlik Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, 30 Ağustos'ta Gabon'daki askeri müdahale sonrası ülkenin tüm AfB faaliyetlerine katılımının askıya alındığı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Ali Bongo'nun görevden alınması sert bir dille kınanan açıklamada, anayasal düzene dönülmesi çağrısı yapıldı.

AfB açıklamasının, Gabon'daki darbeden bir gün sonra gelmesi dikkati çekti.

26 Temmuz'da Nijer'de yaşanan darbe sonrası AfB ancak 22 Ağustos'ta bu ülkenin üyeliğini askıya almıştı.