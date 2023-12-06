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06 Aralık 2023 Çarşamba 10:32:00 - Güncelleme:06 Aralık 2023 Çarşamba 10:32:00

G7 zirvesi çevrimiçi düzenlenecek

Kaynak: AA

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Çevrim içi G7 zirvesinde gündem "Ukrayna ve İsrail-Hamas çatışmaları" olacak.

G7 2023 Dönem Başkanı Japonya'nın ev sahipliğindeki çevrim içi G7 zirvesinde, "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları ile İsrail-Hamas çatışmalarının" ele alınacağı bildirildi.

Japonya Kabine Başsekreteri Matsuno Hirokazu, düzenlediği basın toplantısında, Japonya Başbakanı Kişida Fumio'nun, bugün çevrim içi G7 Liderleri Zirvesi düzenleyeceğini söyledi.

    Matsuno, görüşmede G7 liderlerinin, "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları, İsrail-Hamas çatışmaları ve yapay zeka dahil çeşitli konuları" ele alacağını söyledi.

    "Uluslararası toplumu ilgilendiren önemli konular tartışılacak, şimdiye kadarki çalışmaların özeti ele alınacak ve G7 işbirliği teyit edilecek" diyen Matsuno, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in çevrim içi zirveye katılmasının planlandığını bildirdi.

    Japonya'nın Dönem Başkanlığında bu yıl yüz yüze G7 Liderler Zirvesi, Kişida'nın ailesinin memleketi, ülkenin güneybatısındaki Hiroşima eyaletinde düzenlenmişti.

    Ukrayna lideri Zelenskiy, önceden duyurulmamış sürpriz bir ziyaretle, Hiroşima'ya gelerek G7 ülkelerinin liderleriyle bir araya gelmişti.

    2024 G7 Dönem Başkanlığını, yıl başında İtalya devralacak.

    Etiketler : g7 zirve gazze
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