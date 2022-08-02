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02 Ağustos 2022 Salı 22:42:00 - Güncelleme:02 Ağustos 2022 Salı 22:42:00

G7, Rusya'nın petrol karını kısıtlamak için tüm seçenekleri değerlendiriyor

Kaynak: AA

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G7 ülkeleri ve AB Yüksek Temsilciliği, Rusya'nın yüksek enerji fiyatlarından büyük gelirler etmesinin önüne geçilmesi için, Rus petrolünün belirli bir fiyattan veya altında satın alınmadıkça taşınmasını engellemek de dahil olmak üzere tüm seçeneklerin değerlendirildiğini duyurdu.

G7 ülkeleri dışişleri bakanları ve AB Yüksek Temsilcisi'nin görüşmesinin ardından yazılı bir açıklama yapıldı.

İngiliz Dışişleri Bakanlığı tarafından paylaşılan ortak açıklamada, "Rusya'nın deniz yoluyla taşınan ham petrolünün ve petrol ürünlerinin uluslararası ortaklarla istişare içinde kararlaştırılacak bir fiyattan veya altında satın alınmadığı sürece, küresel olarak taşınmasını sağlayan tüm hizmetlerin kapsamlı bir şekilde yasaklanmasını değerlendiriyoruz" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, "Bunu ve diğer seçenekleri değerlendirirken, en savunmasız ve en çok etkilenen ülkelerin, Rusya'dan da dahil olmak üzere enerji piyasalarına erişimini sürdürmelerini sağlamak için kısıtlayıcı tedbirlerimizin yanı sıra hafifletme mekanizmalarını da dikkate alacağız" değerlendirmesine yer verildi.

G7 açıklamasında, Rus enerji emtiasının iç piyasalardan aşamalı olarak çıkarılırken, Rusya'nın hidrokarbon gelirlerini azaltan, küresel enerji piyasalarında istikrarı destekleyen ve özellikle düşük ve orta gelirli ülkeler üzerindeki olumsuz ekonomik etkileri en aza indiren çözümlerin geliştirilmesine çalışılacağı kaydedildi.

G7, Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Kanada, Fransa, Almanya, İngiltere, İtalya ve Japonya'dan oluşuyor.

Etiketler : G7 Rusya İngiliz Dışişleri Bakanlığı
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