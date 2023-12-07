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G7: Gazze'de sivil kayıpları en aza indirmek için acil eyleme ihtiyaç var
07 Aralık 2023 Perşembe 08:45:00 - Güncelleme:07 Aralık 2023 Perşembe 08:45:00

G7: Gazze'de sivil kayıpları en aza indirmek için acil eyleme ihtiyaç var

Kaynak: AA

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G7 ülkelerinin liderleri, Gazze'de kötüleşen insani krize çözüm bulmak ve sivil kayıpları en aza indirmek için daha acil eyleme ihtiyaç olduğunu bildirdi.

G7 2023 Dönem Başkanı Japonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen çevrim içi G7 liderler zirvesinde, Gazze Şeridi, Rusya-Ukrayna krizi dahil gündemdeki konular ele alındı.

Zirve sonunda yayımlanan ortak bildiride, Orta Doğu'daki krizle ilgili "Gazze'de kötüleşen insani krize çözüm bulmak ve sivil kayıpları en aza indirmek için daha acil eyleme ihtiyaç var" ifadesi kullanıldı.

Bölgeye yardımların sağlanması için "daha fazla insani aranın" desteklenip teşvik edildiği kaydedilen bildiride, Hamas'ın "tüm rehineleri ön koşulsuz derhal serbest bırakması" çağrısı yapıldı.

RUSYA'YA ELMAS YAPTIRIMI

Ukrayna'ya yönelik saldırılarını sürdüren Rusya'nın gelir kaynaklarını azaltmak amacıyla gelecek aydan itibaren Rus menşeli elmaslara ithalat kısıtlaması uygulama kararı alındı.

G7'nin, "Rusya'nın enerji gelirini ve gelecekteki ekstraktif yeteneklerini sınırlandıracak adımlar atarak bu ülkenin yasa dışı savaşını finanse etme kapasitesini sınırlandıracağı" kaydedildi.

"Rusya'da çıkarılan, işlenen veya üretilen endüstriyel olmayan elmaslara" ithalat kısıtlamaları getirileceği, üçüncü ülkelerde işlenen Rus elmaslarının ithalatına aşamalı kısıtlamalar uygulayacağı bildirildi.

JAPONYA'DAN DESTEK

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, zirvedeki konuşmasında, ülkesinin, Ukrayna'nın yeniden inşası için 4,5 milyar dolarlık fon desteği sağlayacağını açıkladı.

Resmi Kyodo ajansının aktardığına göre çevrim içi zirvede konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, G7'deki muhataplarına, ülkesine yönelik yardımların sürdürülmesi çağrısını yineledi.

Zelenskiy, "Rusya, Amerika ve Avrupa'nın zayıflık göstereceğine ve Ukrayna'ya gereken desteği sürdüremeyeceğine inanıyor." dedi.

Etiketler : g7 japonya kişida fumio gazze
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