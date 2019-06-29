G20 Liderler Zirvesi sonuç bildirisi yayınlandı!

  • Bist 100
    96.485
  • Dolar
    5,7935
  • Euro
    6,5946
  • Altın
    262,5594
İstanbul
23 / 32
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Cani baba 3,5 yaşındaki kızını "ağladı diye" hastanelik etti Cani baba 3,5 yaşındaki kızını "ağladı diye" hastanelik etti
Esenyurt'ta çocukların ateşle oyunu yangın çıkardı Esenyurt'ta çocukların ateşle oyunu yangın çıkardı
Trabzonspor, Dortmund'da oynayan Hüseyin Bulut'un peşine düştü Trabzonspor, Dortmund'da oynayan Hüseyin Bulut'un peşine düştü
Rusya'da kontrolden çıkan otomobil duvara saplandı Rusya'da kontrolden çıkan otomobil duvara saplandı
G. Saray'ın Fernando teklifine Sevilla'dan tepki: Neden istikrarsız bir futbolcuyu alalım G. Saray'ın Fernando teklifine Sevilla'dan tepki: Neden istikrarsız bir futbolcuyu alalım
Frigya'daki 'seni seviyorum'lar temizlenecek Frigya'daki 'seni seviyorum'lar temizlenecek
Şehit astsubay Tunç son yolculuğuna uğurlandı Şehit astsubay Tunç son yolculuğuna uğurlandı
Klasik otomobil tutkunları rallide buluştu Klasik otomobil tutkunları rallide buluştu
Demet Akalın'dan Okan Kurt'a imalı yorum Demet Akalın'dan Okan Kurt'a imalı yorum
Görev başında vefat eden Abdulkadir Nişancı mezarı başında anıldı Görev başında vefat eden Abdulkadir Nişancı mezarı başında anıldı
Doğanın sarı gelini' çiçeklendi Doğanın sarı gelini' çiçeklendi
Heybeliada'da orman yangını Heybeliada'da orman yangını
Salda Gölü bu yıl da ziyaretçilerini 'büyülüyor' Salda Gölü bu yıl da ziyaretçilerini 'büyülüyor'
Rodrigues, Fenerbahçe'ye gelmek için 3 milyon Euro'ya evet dedi Rodrigues, Fenerbahçe'ye gelmek için 3 milyon Euro'ya evet dedi
Galatasaray'ın Onyekuru'ya alternatif Salvio'yu kiralayacağı ortaya çıktı Galatasaray'ın Onyekuru'ya alternatif Salvio'yu kiralayacağı ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 Zirvesi'ndeki yoğun mesaisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 Zirvesi'ndeki yoğun mesaisi
Katil İsrail polisi Kudüs’te 19 Filistinliyi gözaltına aldı Katil İsrail polisi Kudüs’te 19 Filistinliyi gözaltına aldı
Macron'dan ABD-İran gerilimine ilişkin açıklama Macron'dan ABD-İran gerilimine ilişkin açıklama
İdlib'de Muhammed Mursi Çadır Kenti kuruldu İdlib'de Muhammed Mursi Çadır Kenti kuruldu
Emine Erdoğan'dan G20 Liderler Zirvesi'nde 'Sıfır Atık' mesajı Emine Erdoğan'dan G20 Liderler Zirvesi'nde 'Sıfır Atık' mesajı
AB liderleri 'başkanlarını' seçmek için toplanıyor AB liderleri 'başkanlarını' seçmek için toplanıyor
Baba oğul, aynı takımda oynuyor Baba oğul, aynı takımda oynuyor
Kayserispor'da Erol Bedir yeniden başkanlığa seçildi Kayserispor'da Erol Bedir yeniden başkanlığa seçildi
Dusko Tosic eşi Jelena Karlesua'dan intikam aldı! Jelena Karleusa kıskançlık krizine girdi... Dusko Tosic eşi Jelena Karlesua'dan intikam aldı! Jelena Karleusa kıskançlık krizine girdi...

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

29 Haziran 2019 14:45 | Cumartesi

G20 Liderler Zirvesi sonuç bildirisi yayınlandı!

Dünyanın en büyük 20 ekonomisini bir araya getiren G20’nin Japonya’nın ev sahipliğinde Osaka’da gerçekleştirilen Liderler Zirvesi’nin sonuç bildirgesinde, korumacılık ifadesi kullanılmayarak, serbest ve adil bir küresel ticaret politikası ihtiyacı vurgulandı.

Japonya’nın dönem başkanlığında Osaka’da gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi sona erdi. İki gün süren zirvenin ardından tüm G20 üyeleri tarafından imzalanan 43 maddelik bir sonuç bildirisi yayımlandı. 

Bildiride, küresel “ekonomik büyümenin” düşük kaldığı uyarısı yapılırken,  ticari ve jeopolitik gerilimlerin artmasıyla risklerin aşağı yönlü olduğu vurgulandı.

ABD, Çin ve diğer ülkeler arasında artan ticaret ihtilaflarına bildiride yer verilmezken, elektronik ticaret, akıllı zeka ve nesnelerin internetinin ortaya çıkardığı acil zorluklara karşı daha fazla çalışılmaya ihtiyaç olduğu belirtildi.

Ticaret ve  yatırım için risklerin değerlendirilmesine devam edileceğine ve bu risklerin giderilmesi için gerekli adımların atılacağına işaret edilen bildiride, “Özgür, adil, ayrımcı olmayan, şeffaf, öngörülebilir ve istikrarlı bir ticaret ve yatırım ortamı oluşturmak ve pazarlarımızı açık tutmak için çabalıyoruz.” ifadesine yer verildi. 

G20 liderleri, sonuç bildirisinde, ticaret ve yatırımlar konusunda, pazarları açık tutacaklarını ve Dünya Ticaret Örgütü’nün gerekli olan reformları destekleyeceklerini belirtirken, bu konuda küresel “eşit şartlar” oluşturmak için çalışacaklarını belirtti.

KÜRESEL EKONOMİ VE TİCARİ GERİLİMLER

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, zirve sonunda düzenleği basın toplantısında, iklim değişikliği konusunda G20 üyeleri arasında "büyük görüş farklılıkları" olmasına rağmen, liderlerin ortak bir zemin bulduklarını söyledi.

G-20 liderlerinin üye ülkelerin güçlü küresel ekonomik büyümeye öncülük etmesi gerektiği konusunda fikir birliği içinde olduklarını belirten Abe, “Küresel ekonomi, ticari gerilimler devam ettikçe aşağı yönlü risklerle karşı karşıya kalmaya devam edecek.” yorumunu yaptı.

Dünyanın dört bir yanından 2 binden fazla gazetecinin takip ettiği zirveye, 37 devlet ve hükümet başkanı ve aralarında Avrupa Birliği'nden de delegelerin yer aldığı yaklaşık 30 bin kişi katıldı.

Osaka’da zirvede liderleri korumak için geniş güvenlik önlemleri alındı. Zirve süresince 32 binden fazla kolluk kuvveti görev yaptı.

Suudi Arabistan, gelecek yıl G20 dönem başkanı olarak Kasım 2020'de gerçekleştirilecek G20 Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak.

(AA)

Hafter güçlerinin sözcüsünden Türkiye'ye tehdit
Türkiye merakla bekliyor! İlk kez havalandı
Zehirlenme korkusuyla her yere götürüyor!
Bozcaada'da korkunç olay! Tartıştığı 4 kişi tarafından dövülerek öldürüldü
DEAŞ'lı teröristin itirafları ortaya çıktı
Başkan Erdoğan Japonya'da konuştu
Eski G.Saraylıdan F.Bahçe'ye büyük fedakarlık
Kadıköy'de terör estirmişlerdi... O çift için karar!
Temmuz emekli maaşı zammı ne kadar olacak? Zamlı emekli maaşları ne zaman verilecek?
Krizdeki Yunanistan havalimanını satıyor
Nenesiyle ortaokuldan mezun oldu
Galatasaray, 156. yabancı futbolcusunu aldı
İptal ettirmeyen yandı: Ödeme yapmak zorunda kalabilirsiniz
Başkan Erdoğan, Trump görüşmesi sonrası flaş açıklamalar
40 bin sağlık çalışanına müjde
Dolandırılmaktan bıktı! 6 üniversite bitirdi
2 bin adet cep telefonuyla uyuyor... "Onlar benim yavrularım gibi"
Fenerbahçe'den müthiş transfer! 16 yıl sonra bir ilk
Hava durumu son dakika: Sıcaklıklar düşüyor! Meteoroloji uyardı
Cumhurbaşkanlığı'ndan Erdoğan-Trump görüşmesi ile ilgili açıklama
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ