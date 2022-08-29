Dünyayı sarsan suikastla ilgili yeni gelişme!

FSB, Dugina suikastinin hazırlanmasında rol oynayan bir diğer kişiyi açıkladı

FSB, ünlü Rus siyaset uzmanı Aleksandr Dugin'in kızı Daria Dugina'ya düzenlenen suikastin faillerine ilişkin yeni açıklama yaptı.

Güvenlik Servisi, Darya Dugina suikastının faili olarak açıkladıkları Ukrayna vatandaşı Natalya Vovk'la birlikte saldırının hazırlanmasında yer alan Ukraynalı sabotaj grubunun bir üyesinin tespit edildiğini duyurdu.

Açıklamada, "1978 doğumlu, Ukraynalı sabotaj ve terör grubunun üyesi, Ukrayna vatandaşı Bogdan Tsıganenko'nun Dugina suikastini Moskova'da Vovk'la birlikte hazırladığı tespit edildi. Tsıganenko, 30 Temmuz 2022'de Rusya'ya giriş yaptı ve Dugina öldürülmeden bir gün önce Rusya topraklarını terk etti" dendi.

FSB, Tsıganenko'nun Vovk'a fiilen var olan Kazakistan vatandaşı Yulia Zayko adına düzenlenmiş sahte araç plakaları ve evrakları temin ettiğini ve Moskova'nın güneybatısındaki kiralık bir garajda el yapımı patlayıcının hazırlanmasında yardımcı olduğunu vurguladı.

FSB, Tsıganenko'nun Rusya'ya giriş yaptığı, Vovk'la birlikte aynı araçta bulunduğu, sahte plakaları aldığı ve Rusya'dan ayrıldığı anların görüntülerinin yer aldığı videoyu da kamuoyuyla paylaştı.

RUSYA: ARKASINDA UKRAYNA ÖZEL KUVVETLERİ VAR

Rusya Federal Güvenlik Servisi, bombalı saldırının arkasında Ukrayna Özel Kuvvetleri'nin bulunduğunu duyurmuştu.

Açıklamada şöyle denildi:

"Öldürme planı, 1979 doğumlu Ukrayna vatandaşı Natalya Vovk tarafından gerçekleştirildi. Vovk, 12 yaşındaki kızıyla 23 Temmuz'da Rusya'ya gelerek bilgi toplamak için Dugina'nın yaşadığı apartmanda daire kiraladı."

Vovk'un Dugina'yı arabayla takip ettiği bilgisi verildi. Darya Dugina'nın öldürülme planını geçen ay Moskova'ya gelen ve saldırıdan sonra Estonya'ya kaçan Ukrayna vatandaşı bir kadının gerçekleştirdiği bilgisi de Rusya Federal Güvenlik Servisi tarafından paylaşıldı.

"Vovk, saldırıdan sonra kızıyla birlikte Rusya'nın Pskov bölgesi üzerinden Estonya'ya kaçtı. Vovk, Rusya'ya giriş yaparken Donetsk Halk Cumhuriyeti plakası, Moskova'da Kazakistan plakası, ülke çıkışında ise Ukrayna plakası kullandı."

POLODYAK: UKRAYNA'NIN ÖLÜMLE BAĞLANTISI YOK

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin danışmanı Mihaylo Poldolyak, Ukrayna'nın Darya Dugin'in ölümüyle herhangi bir bağlantısı olmadığını söyledi.

Podolyak, "Ukrayna'nın dünkü bombalamayla kesinlikle hiçbir ilgisi yok, çünkü biz Rusya Federasyonu gibi bir devlet değiliz ve dahası, biz terörist bir devlet değiliz" dedi.