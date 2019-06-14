Frida'nın sesi bulundu

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Meksika'nın Ulusal Ses Kütüphanesi'nde 1955 yılında yayınlanan El Bachiller radyo programının pilot bölümünde, ünlü ressam Frida kahlo’ya ait olduğu düşünülen bir ses kaydı bulundu. Sanatçının, eşi için yazdığı Diego'nun Portresi isimli denemeden bir kısmı okuduğu öğrenildi. Sanat dünyasını heyecanlandıran gelişmeyle ilgili açıklama yapan yetkililer, kaydın incelendiğini, Kahlo’ya ait olup olmadığının netleşmediğini ifade etti.