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18 Ağustos 2022 Perşembe 00:37:00 - Güncelleme:18 Ağustos 2022 Perşembe 00:37:00

Fransızların başı "serseri sürücülerle" dertte

Kaynak: AA

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Fransa'da araçlarıyla tehlikeli hareketler yaparak insanların hayatını tehlikeye atan ve trafiği felç eden "serseri sürücüler" ülkede "baş ağrısı" oldu.

Ülke basınındaki haberlere göre, 5 Ağustos'ta Pontoise kentinde bir trafik magandasının motoruyla yolda yasak gösteri yaptığı sırada 7 yaşındaki bir kız çocuğunu ağır yaralaması sonrası polis şehir içi ve yol kontrollerini artırdı.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Creteil kentinde konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ocaktan bu yana polis kontrolüne takılan 2 bin 200 kişinin gözaltına alındığını 1800 motosiklet ve scootera el konulduğunu duyurdu.

Ayrıca yıl başından bu yana bu kapsamda 16 bin polis kontrolü olduğunu aktaran Darmanin, uyuşturucu, araç hırsızlığının yanı sıra trafik magandalarıyla da mücadeleyi yoğunlaştırdıklarını aktardı.

Darmanin, Twitter hesabından da her polis karakolunun günde en az üç kez trafik magandalarına yönelik operasyon yaptığını açıkladı.

Trafik magandası mağduru anne devlete dava açacak

Ülkenin Marsilya kentinde de dün 19 yaşındaki genç motosikletiyle gösteri yaptığı sırada direksiyonun kontrolünü kaybederek direğe çarpmış yaşamını yitirmişti.

Pontoise kentinde de yine trafik magandalarının gösteri sırasında 7 yaşındaki bir genç kıza çarparak ağır yaralanmasına ve komaya girmesine neden olmuştu.

Komadan yeni çıkan kızın annesi bugün, güvenliklerini sağlayamadığı gerekçesiyle devlete karşı suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

HALK TEDİRGİN

Ülkede yakın zamanda sosyal medyada paylaşılan görüntülerde de "serseri sürücüler" araçlarıyla gösteri yaptıkları bir sırada oradan geçen çocuklu bir aileyi çembere alarak ailenin etrafında tehlikeli akrobatik hareketlerde bulunmuştu.

Fransız halkını tedirgin eden görüntüler ülkede tepkilere neden olmuştu.

Fransa'nın Lyon kentinde, Many-GT lakaplı Mehdi Fiad'ın klip çekimi sırasında motosikletle tehlikeli sahneler sergilediği gerekçesiyle Ağustos 2020'de tutuklanmasının ardından, bir grup rapçi, kararı protesto etmek için yüzleri maskeli ve Red Kit çizgi filmindeki Dalton kardeşlere benzer kostümleriyle kentte motosikletli eylemler başlatmıştı.

Lyon başta olmak üzere Fransa'daki yetkilileri tedirgin eden Dalton kostümlü trafik magandaları, eylemlerini sonlandırmak için arkadaşları Many-GT'nin serbest bırakılmasını şart koşmuştu.

Rapçi Mehdi Fiad serbest bırakılsa da trafik magandaları kent meydanlarında ve yollarda zaman zaman araçlarıyla akrobasi gösterileri yapmaya devam ediyor.

Etiketler : serseri sürücüler Fransa tehlikeli hareketler
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