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01 Kasım 2021 Pazartesi 09:39:00 - Güncelleme:01 Kasım 2021 Pazartesi 09:39:00

Fransız tarih profesöründen Macron'a tarih dersi: Osmanlı vasi, Fransa işgalciydi

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Macron'un ‘Cezayir'i Osmanlı sömürdü' yalanına karşı çıkan Fransız tarihçi Oualdi, Cezayir'in Osmanlı vesayetindeyken korunduğunu; Fransa sömürgesiyken ise işgal edildiğini, insanların öldürüldüğünü belirtti.

Fransa'nın önemli üniversitelerinden Science-Po'da görev yapan tarih profesörü M'hamed Oualdi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, "Cezayirliler sadece Fransa'nın sömürge tarihine saldırıyor. Daha önce de bir sömürge vardı. Türkiye, Cezayir'de uyguladığı sömürgeyi insanlara unutturmayı başarmış" sözlerini eleştiren bir makale yayınladı. "Macron, en az 5 nedenle yanılıyor" diyen Oualdi, Osmanlı İmparatorluğu'nun 1520'lerin başından 1830'ların başına kadar olan dönemde Cezayir eyaleti üzerindeki vesayetini, "Fransızların aksine Osmanlılar Cezayir'i işgal etmedi. Bu şehrin seçkinleri, tüccarlar, din alimleri ve ileri gelenleri 1519'dan itibaren İstanbul padişahlarına müracaat ettiler. İspanya Hıristiyanlarından gelebilecek saldırılara karşı destek arayışı vardı" dedi.

GÖÇ VE TALAN VARDI

Oualdi, "Cezayir'in bu valileri, İstanbul'dan onay almak zorunda olmadan, geniş bir manevra alanına sahipti. Fransız devletinin Cezayir'in üç bölümü üzerindeki güçlü kontrolüyle hiçbir benzerliği yoktu. Ayrıca Osmanlı gücü, asla kitlesel göçleri teşvik etmeye çalışmadı. İstanbul kuşkusuz düzenli olarak bir kaç bin asker ve yeniçeriyi gönderdi. Ancak bunların sayısı Cezayir'e yerleşen Fransız birlikleri ve Avrupalı yerleşimcilerle kıyaslanamaz. Müslüman topraklarının yüzde 40'ını ele geçirdiler. 1830'da 3 milyonluk Cezayir nüfusundan, 1875 yılına kadar geçen sürede yaşanan ölüm rakamı 825 bin olarak tahmin ediliyor. Bu dönemde Cezayirliler padişaha dilekçeler göndererek Fransız sömürgesini istemediklerini dile getirdi" dedi.

Macron, Biden'ın elini sımsıkı tutarken Afrikalı lideri görmezden geldi.

AFRİKALI LİDERE 'FRANSIZ KALDI'

İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Demokratik Kongo Cumhurbaşkanı Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo'nun arasındaki ilginç diyalog, sosyal medyada gündem oldu. Afrika Birliği Örgütü adına zirveye katılan Tshilombo, yanına geldiği halde elini sıkmamakta direnen Macron'a adeta isyan eden bir beden diliyle tepki gösterdi. Kongo başta olmak üzere pek çok Afrika ülkesi Fransa'yı 'eski sömürgecilik günlerinin özleminde' olmakla suçluyor.

Etiketler : Science-Po Fransa Emmanuel Macron M'hamed Oualdi
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