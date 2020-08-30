NATO'da görevli Fransız subay casusluk yaptığı iddiasıyla tutuklandı

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30 Ağustos 2020 Pazar 22:13:00 - Güncelleme:30 Ağustos 2020 Pazar 22:50:00

Fransız subay, Rusya için casusluk yaptığı iddiasıyla tutuklandı

Kaynak: AA

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İtalya'nın Napoli kentindeki NATO üssünde görev yapan Fransız subayın, Rusya için casusluk yaptığı ortaya çıktı. Fransız istihbaratı tarafından subayın tutuklandığı açıklandı.

Europe 1 radyosunun haberinde, ismi açıklanmayan subayın 21 Ağustos'ta Napoli'deki NATO üssünde görevine dönmek üzereyken, Rus istihbaratına gizli belge ve bilgiler verdiği gerekçesiyle Fransa İç İstihbarat Birimi (DGSİ) tarafından gözaltına alındığı ve hakkında soruşturma açıldığı belirtildi.

Haberde, 50'li yaşlardaki subayın aynı gün "yabancı güce bilgi vermek, ulusun çıkarlarını tehlikeye atan bilgiler toplamak" suçlamalarıyla tutuklandığı kaydedildi.

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, Europe 1 radyosunda yaptığı açıklamada, devlete ilişkin bilgilerin korunması için gerekli tüm önlemlerin alındığını söyledi.

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