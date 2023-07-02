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02 Temmuz 2023 Pazar 07:25:00 - Güncelleme:02 Temmuz 2023 Pazar 07:25:00

Fransız polisi Paris'teki Şanzelize Caddesi'ni tahliye etti

Kaynak: AA

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Fransa'da 27 Haziran'da polis kurşunuyla bir gencin ölmesinin ardından başlayan protestolar sürerken, kolluk kuvvetleri Paris'in en işlek caddesi Şanzelize'den turistler dahil herkesi tahliye etti.

Fransız polisi, 5 gündür devam eden protestolarda Paris başta olmak üzere birçok kentte yaşanan talan ve yağma olayları üzerine güvenlik önlemlerini artırdı.

Sosyal medyada yer alan görüntülere göre, kolluk kuvvetleri, Şenzelize Caddesi'nden turistler dahil herkesi çıkardı.

Caddede gezenleri itekleyerek alandan çıkartmaya çalışan polisler, yavaş davrananları copladı.

Talan ve yağmaları önlemek için caddedeki lüks mağazaların önüne polis araçları konuşlandırılmıştı.

Diğer yandan Lyon kentinde güvenlik güçleri, yaralayıcı cisim taşımak, toplum düzenini bozmak ve hırsızlık yapmak gibi farklı gerekçelerle 21 kişiyi gözaltına aldı.

Marsilya kentinde de göstericiler birçok yeri ateşe verirken, polisin göstericilere yönelik sert müdahalesini sürüyor.

PARİS'TE OLAYLI PROTESTOLAR KUNDAKLAMALARLA DEVAM EDİYOR

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, göstericilerin Paris'te birçok noktada yangın başlattığı yer alıyor.

Barbes semtinde protestocular bir yandan polislere havai fişeklerle saldırırken diğer yandan kurdukları barikatları ateşe verdi.

Paris'in turistik caddesi Şanzelize, yeniden kalabalığa yerini bırakırken alanda yoğun polis sayısı dikkati çekti.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Paris'te akşam başlayan gösterilerde gözaltına alınanların sayısının 80'e yükseldiğini açıkladı.

Darmanin, olayların yoğunlaştığı Marsilya'da da 55 kişinin polislerce alıkonulduğunu kaydetti.

Strazburg kentinde de protestolar yeniden alevlenirken göstericiler polislere yoğun şekilde havai fişeklerle saldırdı.

Özel kuvvetlerden oluşan ekipler, olayları bastırmak için zırhlı araçlarla müdahaleye başladı.

Rennes kentinde de protestolar artarken toplanan yüzü maskeli grup polislere havai fişek fırlattı.

BELEDİYE BAŞKANLARINDAN DESTEK TALEBİ

Nice Belediye Başkanı Christian Estrosi, şehir merkezindeki bir mağazanın "gençlerden oluşan bir çete" tarafından yağmalandığını aktardı.

Kentte gerginliğin arttığını belirten Estrosi, yağmaya katılanların kameralar sayesinde polislerce gözaltına alındığını aktardı.

Diğer yandan Fransız televizyon kanalı BFMTV, birçok kentte olayların kontrol dışına çıkması üzerine belediye başkanlarının hükümetten düzenin sağlanması için daha etkili yardım talebinde bulunduğunu aktardı.

Ülkenin birçok yerinde süren olaylarda şu ana kadar 2000'e yakın kişi gözaltına alındı, 200'den fazla polis yaralandı.

FRANSA'DAKİ ŞİDDETLİ PROTESTOLAR

Fransız polisi 27 Haziran'da Nanterre'de, içinde 3 kişi bulunan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki Nael M. adlı sürücüyü öldürmüştü.

Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.

Genci öldüren polis açığa alınmış ve tutuklu olarak yargılanmasına karar verilmişti.

Ülkenin birçok yerinde hala devam eden olaylı protestolarda, şu ana kadar 2000'e yakın kişi gözaltına alındı, 200'den fazla polis memuru yaralandı.

Ayrıca Paris, Marsilya, Lyon dahil birçok kentte düzenlenen protestolarda talan ve yağma olayları yaşanmıştı.

Etiketler : fransa polis paris şiddet protesto
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