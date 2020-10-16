Fransız medyası yeni bir skandala daha imza attı! Destek konvoyunu ''Türkler Ermeni mahallelerini bastı'' diye servis ettiler
Yıllarca Türkiye hakkında yalan haberler yaparak hem batı toplumunu hem de tüm dünyayı Türkiye'ye karşı cephe aldırmaya çalışan batı medyası yeni bir skandala daha imza attı. Fransız devlet kanalı France 24, Ermenistan-Azerbaycan arasında yaşanan gerilim sonrası Azerbaycan'a destek vermek için Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla konvoy yapılmasını, "İstanbul'da Milliyetçi Türkler Ermeni mahallerini bastı" başlığıyla verdi. Haberde ayrıca Türklerin Ermeni sokaklarını da araçlarla kapattığı yalanına yer verildi.
İşgalci Ermenistan'ın saldırıları karşısında Türkiye'deki vatandaşlar dost ve kardeş Azerbaycan'a destek gösterilerinde bulunmak üzere sokaklara çıkmıştı. Bölgedeki istikrarsızlığı körükleyen Fransa'nın basın organı France 24 kanalı ise Türkiye'nin farklı şehirlerindeki destek gösterilerini "Türkler, Ermeni mahallesine baskın düzenledi" başlığıyla servis ederek yeni bir algı operasyonuna imza attı.İşgalci Ermenistan'ın saldırıları karşısında Türkiye'deki vatandaşlar dost ve kardeş Azerbaycan'a destek gösterilerinde bulunmak üzere sokaklara çıkmıştı. Bölgedeki istikrarsızlığı körükleyen Fransa'nın basın organı France 24 kanalı ise Türkiye'nin farklı şehirlerindeki destek gösterilerini "Türkler, Ermeni mahallesine baskın düzenledi" başlığıyla servis ederek yeni bir algı operasyonuna imza attı.
Akşam'ın haberine göre, Türk Vatandaşlarının dost ve kardeş Azerbaycan halkına ve ordusuna manevi destek vermek için düzenlediği konvoyu baskın olarak lanse eden Fransız basını, Türklerin, Ermenilerin yaşadığı mahalleleri araçlarla kapattığı yalanını da ortaya attı.
- Azerbaycan'a destek: Dayanışma içindeyiz
- Almanya'da günlük koronavirüs vaka sayısında rekor
- Meteoroloji açıkladı! Yağışlı hava gece geliyor
- Yasak 6 yıl sonra kaldırıldı: Üç bölgede yeniden petrol ve doğal gaz arayabilecekler
- Destek konvoyunun görüntülerini "Türkler Ermeni mahallelerini bastı" diye haber yaptılar
- Rusya'dan Karabağ açıklaması!