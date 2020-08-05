Fransız medyasından büyük övgü: Asla geri adım atmıyor

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05 Ağustos 2020 Çarşamba 09:31:00 - Güncelleme:05 Ağustos 2020 Çarşamba 09:53:00

Fransız gazetesinden Başkan Erdoğan'a 'Fatih' benzetmesi: Akdeniz'de haritayı yeniden çizdi

Kaynak: AA

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Fransız medyası Türkiye'nin yaptığı başarılı hamleler sonrası övgü dolu manşetler atmaya devam ediyor. Birkaç gün önce 'Erdoğan Ayasofya'yı açarak Sevr'in intikamını aldı' manşetini atan Fransızlar şimdi de Fransız Le Figaro gazetesinde kaleme alınan haberde, "Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet'e benzetildi. Haberde, Erdoğan'ın Türkiye'ye gururunu geri vermek istediği belirtildi.''

Türkiye her alanda çok önemli adımlar atarak Avrupa ve dünya devletlerinin ilgisini üzerine çekmeye devam ediyor. Önce Doğu Akdeniz'de Libya ile yapılan anlaşma daha sonra koronavirüste tüm dünyaya örnek olacak bir başarıyla süreci kontrol altına alınması ve son olarak Ayasofya'nın açılması bütün dikkatleri Türkiye'de topladı.

FRANSIZ GAZETESİ LE FİGARO'DAN ERDOĞAN'A FATİH BENZETMESİ

"Fatih Erdoğan" başlıklı haberde, Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet'e benzetildi. Haberde, Erdoğan'ın Fatih Sultan Mehmet'in zamanında olduğu gibi eski imparatorluk gücünü sınırlarının ötesine taşımak ve Türkiye'ye gururunu geri vermek istediği belirtildi.

Erdoğan'ın Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile Akdeniz'de haritayı yeniden çizdiğine dikkat çekilen haberde, Serrac'ın Batılı müttefiklerin kendisini yalnız bıraktıktan sonra Türkiye ile anlaşmak zorunda olduğu iddia edildi.

Haberde, "Recep Tayyip Erdoğan'a göre, (Libya hükümeti ile yapılan) yeni askeri ve enerji iş birliği 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Osmanlı İmparatorluğu'nu parçalayan Sevr Antlaşması'nı altüst edecekti." ifadeleri kullanıldı.

'DOĞU AKDENİZ'DEKİ ZENGİNLİKLER İÇİN MÜCADELE YENİ BAŞLIYOR'

Akdeniz'de deniz sınırları konusunun Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin on yıllardır gerilmesine neden olduğu anımsatılan haberde, Türkiye'nin Akdeniz konusunda Batılı ülkeler tarafından desteklenen Yunanistan, Mısır, İsrail ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimine (GKRY) karşı yalnız olduğu kaydedildi. Haberde, Erdoğan'ın GKRY'de ve Meis adası açıklarında sondaj faaliyetleri yapılması konusunda talimat verdiği ifade edildi.

Savaş gemilerinin keşif gemilerine eşlik etmesinin tansiyonun yükselmesine neden olduğu vurgulanan haberde, "Erdoğan Avrupalıların yaptırım tehdidine karşı geri adım attı ama teslim olmayacak. Doğu Akdeniz'deki zenginlikler için mücadele yeni başlıyor." görüşü aktarıldı.

LE MONDE GAZETESİ DE MANŞET ATMIŞTI

Le Monde gazetesinin "Yüzyıl sonra Erdoğan'ın Sevr Antlaşması'ndan intikamı" başlıklı haberinde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın Kuzey Afrika ve Akdeniz'de stratejik oyunu değiştirebilmek için unutulmaz bir anlaşmayı imzalayacakları görkemli ve tarih yüklü bir yere ihtiyaç duydukları belirtilmişti.

Trablus hükümetinin, Libya'ya askeri ve lojistik yardım karşılığında "Ankara'nın Doğu Akdeniz'deki emellerini karşılamaya yönelik" bir deniz sınırlaması ilkesini kabul ettiği savunulan haberde, Erdoğan'ın 16 Aralık 2019'da Serrac ile Dolmabahçe Sarayı'nda yaptığı ikinci görüşmenin ardından "Bu askeri ve enerji anlaşması sayesinde Sevr Antlaşması'nı bozduk" açıklamasını yaptığı anımsatılarak, Erdoğan'ın Sevr Antlaşması'ndan rövanş aldığını düşündüğü yorumu yapılmıştı.

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