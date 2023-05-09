Fransız meclisi, AB'yi Wagner'i "terör örgütü" listesine eklemeye çağırdı
Kaynak: AA
Fransız Ulusal Meclisi, Avrupa Birliği'ni (AB), Rus güvenlik şirketi Wagner'i "terör örgütü" listesine alma çağrısını içeren önergeyi kabul etti.
Mecliste, Fransa'nın ve AB'nin Wagner'i "terör örgütü" listesini almasını talep eden önerge görüşüldü.
Yaptırım gücü olmayan önerge, mecliste oy birliğiyle kabul edildi.
Önergede, ABD, AB ve İngiltere'nin, Wagner ve yetkililerine yaptırım uyguladığına değinilerek, Wagner'in Ukrayna-Rusya Savaşı'nın başlangıcından bu yana Ukrayna'daki çatışmalara katılım gösterdiği kaydedildi.
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