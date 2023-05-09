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09 Mayıs 2023 Salı 23:49:00 - Güncelleme:09 Mayıs 2023 Salı 23:49:00

Fransız meclisi, AB'yi Wagner'i "terör örgütü" listesine eklemeye çağırdı

Kaynak: AA

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Fransız Ulusal Meclisi, Avrupa Birliği'ni (AB), Rus güvenlik şirketi Wagner'i "terör örgütü" listesine alma çağrısını içeren önergeyi kabul etti.

Mecliste, Fransa'nın ve AB'nin Wagner'i "terör örgütü" listesini almasını talep eden önerge görüşüldü.

Yaptırım gücü olmayan önerge, mecliste oy birliğiyle kabul edildi.

Önergede, ABD, AB ve İngiltere'nin, Wagner ve yetkililerine yaptırım uyguladığına değinilerek, Wagner'in Ukrayna-Rusya Savaşı'nın başlangıcından bu yana Ukrayna'daki çatışmalara katılım gösterdiği kaydedildi.

Etiketler : Meclis ABD Avrupa Birliği
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