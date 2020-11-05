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05 Kasım 2020 Perşembe 09:17:00 - Güncelleme:05 Kasım 2020 Perşembe 09:25:00

Fransız Macron'un ifade özgürlüğü de bu kadar olur! Kendini eleştiren yazıyı yayından kaldırttı

Kaynak: AA

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Müslüman ve İslam dünyasına karşı takındığı tavırla tepkileri üzerine çeken Macron'un başarısızlığının kaleme alındığı Financial Times'taki haber yayından kaldırıldı.

Mehreen Khan tarafından kaleme alınan yazıya ulaşmak isteyenler, "Financial Times, bilgi hataları içerdiği ortaya çıkmasının ardından Fransa ve İslamcılara karşı tavrı ile ilgili bir görüş yazısını internet sitesinden kaldırdı." notuyla karşılaştı.

AA'da yer alan habere göre, yazıda Macron'un terör saldırılarına yol açan şiddet içeren aşırılığı ortadan kaldırmak için Fransa'nın 6 milyon Müslümanına ihtiyacı olacağı belirtilmiş, ancak Cumhurbaşkanı'nın Müslümanları hedef alan tutumu nedeniyle ciddi bir başarısızlık riskiyle karşı karşıya olduğu savunulmuştu.

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Fransız Müslümanların, terörizme karşı Macron'un en büyük müttefikleri olması gerektiği kaydedilen yazıda, şu ifadelere yer verilmişti:

"Buna rağmen (Macron) onları kucaklamak yerine, aşırı sağa ve seçim hırslarına hizmet eden bir stratejiyi seçti. Zayıf bir cumhuriyetin, içindeki bir düşman tarafından istila edilmesi eşiğinde olduğunu öngören bir görüş bu. 2022 cumhurbaşkanlığı seçimleri geldiğinde, Sayın Macron muhtemelen Müslümanlara cumhuriyeti aşırı sağcı Marine Le Pen'in partisinden kurtarmak için kendisine oy vermeleri gerektiğini söyleyecek. Bu tehdit, liberal bir cumhurbaşkanının düşmanca tutuma maruz kalmaları durumunda Müslümanlar açısından inandırıcı olmama tehlikesi ile karşıya karşıya."

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- POLİTİCO EUROPE DA MACRON'U ELEŞTİREN YAZIYI KALDIRMIŞTI

Fransa'da Politico Europe isimli haftalık dergi de 2 Kasım'da yayımlanan "Fransa'nın tehlikeli laiklik dini" başlıklı eleştirel makale, Fransız sekülerler arasında yarattığı rahatsızlık nedeniyle internet sitesinden kaldırılmıştı.

Derginin Yazı İşleri Müdürü Stephen Brown, akademisyen Farhad Khosrokhavar'ın kaleme aldığı yazıyı, "editöryal standartlarına" uymadığı gerekçesiyle internet sitelerinden kaldırdıklarını açıklamıştı.

Fransa'da laikliğin, belli bir kesimin baskı aracına evrildiği ve adeta sivil bir din haline dönüştüğü belirtilen söz konusu yazıda, "Fransa, ülke içinde ve dışında köktenci laikliği için ağır bir bedel ödüyor." değerlendirmesi yer almıştı.

Etiketler : fransa macron basın özgürlüğü ifade özgürlüğü financial times
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