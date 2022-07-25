Gazetede analizde, Türkiye'nin savunma sanayisinde bir üretim devi olmak için basamakları emin adımlarla tırmandığını belirterek "Düşük maliyetli Türk İHA'ları Ukrayna'nın Rus işgaline karşı verdiği savaşta ve genel olarak dünya çapındaki şiddetli çatışmalarda güç dengesini alt üst etti." dedi.

Gazete ayrıca "Yeni nesil şirketler Filipinler'e helikopter, Pakistan'a korvet ve Kenya'ya zırhlı araçlar satıyor. Türkiye'nin artık Yunanistan'a rakip olabilecek bir donanması ve on ülkede bulunan devriye botları var." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin askeri teçhizatta yabancı tedarikçilere olan bağımlılığını azaltmak için yaptığı çalışmalarla sektöre 20 yılda 11 kat değer kazandırdığını belirten L'Opinion, Türkiye'nin savunma sanayisindeki bu adımları uluslararası nüfuzunu genişletmek için de bir araç olarak kullandığını yazdı.

Fransız gazete L'Opinion:

Ülke şuan ordusunun askeri ihtiyaçlarının yaklaşık yüzde 70'ini üretirken, bu oran 2000'li yılların başında yüzde 30'du. Ankara, en çok satan ihracatı olan Bayraktar TB-2 SİHA'larının başarısı üzerine kara, deniz ve denizaltılar da dahil olmak üzere diğer araçların tedarikçisi olmayı hedefliyor. Silah satışları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en sevdiği dış politika araçlarından biri haline geldi.

"KENDİMİZİ SINIRLANDIRMAMAMIZ GEREKİYOR"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, "Açıkçası klasik ürünlerin sınırları var, yeni ve satılabilir bir şeyler bulmamız gerekiyor. Bu nedenle kendimizi havayla sınırlamamamız gerekiyor, karada, denizde ve denizaltında çalışmamız gerekiyor." dedi.

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'ne göre, 2017 ve 2021 yılları arasında Türkiye, dünya silah ihracatçıları arasında İsrail ve İsviçre'nin arkasında, Ukrayna ve İsveç'in önünde 12. sırada yer aldı. Türk silah sektörü, ABD, Rusya veya Fransa gibi devlerle karşılaştırıldığında küçük kalıyor ancak çok hızlı bir şekilde yükseliyor. Türkiye'nin ürünleri başlıca alıcılar, Türkmenistan, Umman ve Katar.

"Ankara, ABD'nin F-35 kararı sonrası kendi uçağını üretmeye başladı" diyen L'Opinion, Ukrayna'nın Ruslara karşı TB-2'lerle yaptığı savunma sonrası SİHA'ya şarkılar yazıldığını belirtti.

Fransız gazete, TB2'lerin özellikle Ukrayna, Suriye, Azerbaycan ve Libya'da büyük etki yaptığını ABD malı MQ-9 Reaper'dan hem teknik hem de mali açıdan daha etkili olduğunu yazdı.

"TB-2 SİHA'ları çalıştırmak için gereken ekipman 10 20 milyon dolara mal olurken, American Reaper MQ-9 yüz milyonlarca dolara mal ediliyor"

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, Türkiye'nin savunma sektörünün gelişmesini sağladı.

The Wall Street Journal'a konuşan Emirlik yetkilileri, Türkiye'de yapılan İnsansız Teknelere ilgi duyduklarını ve potansiyel bir satın alma için bir özellik listesi gönderdiklerini söyledi. Analistler, bu teknelerin Hürmüz Boğazı gibi gergin bölgelerden geçen filoları korumak için kullanılabileceğini söylüyor.