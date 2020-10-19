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19 Ekim 2020 Pazartesi 22:09:00 - Güncelleme:19 Ekim 2020 Pazartesi 22:09:00

Fransız lider Macron'un eşi karantinaya alındı

Kaynak: DHA

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Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un eşi Brigitte Macron, temaslı olduğu koronavirüs hastası nedeniyle karantinaya alındı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron, temas ettiği kişilerden birinin koronavirüs testinin pozitif çıkması sonucu kendisini karantinaya aldı.

DHA'nın aktardığı habere göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un eşi Brigitte Macron, geçtiğimiz Perşembe günü Covid-19 olan bir kişiyle temas ettiği gerekçesiyle kendini 7 günlük karantinaya aldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un eşi Brigitte Macron, geçtiğimiz Perşembe günü Covid-19 testinin pozitif çıktığı öğrenilen bir kişiyle temas etmesi nedeniyle kendisini 7 günlük karantinaya aldı. Herhangi bir belirti göstermediği öğrenilen Macron’un sağlık yetkililerinin tavsiyelerine uyarak karantinaya girdiği belirtildi.

Macron’un karantinada olması nedeniyle Çarşamba akşamı Paris Sorbonne Üniversitesi’nin avlusunda yapılması planlanan terör mağduru öğretmenin anma törenine katılmayacağı bildirildi.

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