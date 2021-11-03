VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Libya'da 91 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi
Başkan Erdoğan'dan manipülatif paylaşımlarla ilgili suç duyurusu
ABD 2'si İsrailli 4 şirketi kara listeye aldı
Bakan Yanık'tan 'sosyal yardım' paylaşımı
ABD'de yoğun bakımlar yeniden doldu
Başkan Erdoğan: Doğal gaz ile ilgili inşallah müjdeyi vereceğim
Türk SİHA'ları Fransız basınında
EGM harekete geçti! Yasal işlem başlatıldı
Dosta güven, düşmana korku
Türkiye'yi ikinci evleri olarak görüyorlar
İran'dan ABD iddiası: "Umman Denizi'nde bir İran petrol tankerine el koymaya çalıştı"
Kurtulmuş'tan dikkat çeken "seçim anketi" açıklaması!
Türkiye sahada dengeleri altüst edecek!
Avrupa gaz krizinde... "Rusya güven vermeyen bir tedarikçi"
Alman komutandan SİHA itirafı: İhtiyacımız var
Bakan Varank açıkladı: Son safhaya geldik
"Önümüze çok büyük fırsatlar var"
Gizli rapor sızdı: Ülke her an parçalanabilir
Milyonlarca vatandaşa kredi müjdesi!
Pendik'te binada patlama
Biden'dan çok konuşulacak Türkiye açıklaması
Sınırda ABD-Yunan işbirliği tam gaz: Dedeağaç'a sevkıyat, İskeçe'de tatbikat
Facebook tartışılan özelliği kapatıyor... Yüz tanımadan vazgeçildi
Kredi kartı kullananlar dikkat! Alışveriş tuzağı
03 Kasım 2021 Çarşamba 18:00:00 - Güncelleme:03 Kasım 2021 Çarşamba 18:00:00

Fransız Le Figaro gazetesi: Önde gelen üreticilerden biri haline geldi

Kaynak: AA

ABONE OL

Türk yapımı SİHA'lar dünya gündeminde konuşulmaya devam ediyor. Son olarak Fransız Le Figaro gazetesi, Türkiye'nin, ABD, İsrail ve Çin ile dünyanın önde gelen SİHA üreticilerinden biri haline geldiğini yazdı.

Fransız Le Figaro gazetesi, Türkiye'nin on yıl içinde ABD, İsrail ve Çin ile dünyanın önde gelen SİHA üreticilerinden biri haline geldiğini yazdı.

AA'nın Le Figaro gazetesinin haberinden aktardığı habere, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "etki alanını genişletmek" için Libya'da ve Karabağ'da başarı gösteren SİHA'ların satış sözleşmelerini artırdığı belirtildi.

Azerbaycan, Ukrayna, Polonya ve Fas'tan sonra Kırgızistan'ın SİHA'larla ilgilendiği ifade edilen haberde, "Türkiye, on yıl içinde ABD, İsrail ve Çin ile birlikte dünyanın önde gelen SİHA üreticilerinden biri haline geldi." değerlendirmesi yapıldı.

Haberde, Türk SİHA'ların etkili ve savaş uçaklarından 20 kat ucuz olduğu belirtildi.

Bu SİHA'ların ilk dönemde terör örgütü PKK'ya karşı ve sınırların güvenliği için kullanıldığı ifade edilen haberde, Türk SİHA'ların 2016'da Suriye'de kullanılmasının sonucu sahadaki durumun değiştiği kaydedildi.

Haberde, SİHA'ların ayrıca son iki yılda Libya'da ve yakın zamanda Karabağ'da dengeleri değiştirdiği vurgulandı.

Bayraktar TB2 SİHA'nın Ukrayna'ya satılmasının ve bu ülkenin Donbas'da bu SİHA'yı kullandığına ilişkin video yayımlamasının Rusya'nın tepkisine neden olduğu ifade edilen haberde, NATO'nun Polonya ve Letonya'nın Türk SiHA'larına ilgi duymasına temkinle yaklaştığı aktarıldı.

Etiketler : Fransız Le Figaro gazetesi SİHA Azerbaycan Ukrayna Polonya aşkan Recep Tayyip Erdoğan
Fulya Zenginer'den bebek müjdesi

Fulya Zenginer'den bebek müjdesi
2. sezonda yokum

2. sezonda yokum
Şampiyonlarla fotoğraf

Şampiyonlarla fotoğraf
Zaman makinesine binmiş gibi hissetti

Zaman makinesine binmiş gibi hissetti
'Sadece' Ajda'ya göreydi

'Sadece' Ajda'ya göreydi
Doğum günü sürprizi

Doğum günü sürprizi
New York'ta kafa dağıtıyor

New York'ta kafa dağıtıyor
Avşar Kızı fenomenleri değerlendirdi: Ünlü oluyor ama kalıcı olamıyorlar

Avşar Kızı fenomenleri değerlendirdi: Ünlü oluyor ama kalıcı olamıyorlar
Bebek temennisi

Bebek temennisi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER