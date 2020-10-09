Türkiye süper güç! Kremlin ve Beyaz Saray'ı parmağında oynatıyor

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09 Ekim 2020 Cuma 10:53:00 - Güncelleme:09 Ekim 2020 Cuma 11:42:00

Fransız Le Monde'dan Türkiye ve Erdoğan analizi: Kremlin ve Beyaz Saray'ı parmağında oynatıyor

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Le Monde gazetesinin köşe yazarlarından Alain Frachon, çatışmaların Rusya'nın etki alanında yaşanmasına rağmen ne Rusya'nın ağırlığının ne de ABD'nin liderliğinin hissedildiğini yazdı. Makalede, “Kremlin'den ve Beyaz Saray'dan korkusu olmayan Erdoğan, uluslararası arenada her ikisine de meydan okuyor.” ifadelerine yer verildi.

Fransız Le Monde gazetesinde, Türkiye ile ilgili dikkat çeken bir yazı yayınlandı.

Alain Frachon tarafından "Devasa bölgesel güç olan Erdoğan'ın Türkiye'si, Kremlin ve Beyaz Saray ile dalga geçiyor" başlığıyla paylaşılan yazıda, Ankara'nın Dağlık Karabağ konusunda Azerbaycan'a olan desteğine işaret edildi.

'ABD VE RUSYA'DAN KORKMUYOR'

Türkiye'nin, bir taraftan Azerbaycan'ın operasyonlarına arka çıkarken, diğer taraftan Rusya ve ABD'yi kontrol altında tuttuğu aktarıldı.

Yazıda, "O (Erdoğan), Moskova ve Washington'dan korkmuyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyanın büyüklerine meydan okuyor." denilerek, şu görüşlere yer verildi:

"AMERİKALILAR VE RUSLAR NEREDE?"

"NATO üyelerinden biri olan Türkiye, Dağlık Karabağ cephesini müttefiklerini uyarmadan uyandırırken Amerikan liderliği nerede? Türkiye'nin desteklediği Azerbaycan Ermenistan'ı ezerken, Rusların geleneksel 'nüfuz bölgesi'ndeki üstünlüğü nerede?

"ERDOĞAN, KREMLİN VE BEYAZ SARAY'LA ALAY EDİYOR"

Erdoğan'ın Türkiye'si Kremlin ve Beyaz Saray'la alay ediyor. Vladimir Putin'nden Donald Trump'a...

"RUSYA TEREDDÜTTE"

Moskova gözlemliyor, ateşkes çağrısı yapıyor, kısacası ne yapacağı konusunda tereddütte kalıyor."

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