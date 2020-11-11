  • BIST
    1243
  • Dolar
    8,1878
  • Euro
    9,7029
  • Altın
    494,5010
İstanbul
12 / 17
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Fransız gazeteden dikkat çeken haber: Karabağ başka bir başarısızlık
Joe Biden: Trump'ın yenilgiyi kabul etmemesi utanç verici
Cevdet Yılmaz, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına getirildi
Hakan Atilla'nın istifasına yönelik iddialar yalanlandı
Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
Meteoroloji'den fırtına uyarısı
İstanbul'da 65 yaş ve üstündekilere sokağa çıkma kısıtlaması
Johnson'den Biden'e ilginç tebrik mesajı
Başkan Erdoğan'dan Trump'a mesaj: ABD halkı için hayırlı olsun
Özge Özpirinçci'ye kış gelmedi
Kovid-19'u yenen kişilerde psikiyatrik bozukluk görülme olasılığı artıyor
Bugün burçları neler bekliyor? 11 Kasım 2020 günlük burç yorumları
Başkan Erdoğan, Putin ile Karabağ'ı konuştu
İstihdam teşvikine ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda
Ankara'da 65 yaş üstüne kısıtlama getirildi
İçişleri Bakanlığı: Biri gri kategoride iki terörist ikna yoluyla teslim oldu
ABD ile DSÖ arasında 'Kovid-19'un kökeni' gerginliği
Bakan Koca, koronavirüs ile ilgili son durumu paylaştı
Şener Şen'den üzücü haber! Hastaneye kaldırıldı
Başkan Erdoğan'dan ABD'nin yeni başkanı Biden'a tebrik mesajı
BAE'ye (SİHA) satmayı planlayan ABD'ye uyarı: Savaş suçlarına ortak olmayın
Popçu Lara'dan kariyerine ‘Mecburi Veda' imzası
Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu seçim kararı aldı
Burcu Esmersoy'dan F1 aracıyla çekim
11 Kasım 2020 Çarşamba 07:26:00 - Güncelleme:11 Kasım 2020 Çarşamba 07:26:00

Fransız gazeteden dikkat çeken haber: Karabağ başka bir başarısızlık

Kaynak: AA

ABONE OL

Fransız gazetesi L'Opinion, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ zaferi ile ilgili dikkat çeken bir haber yayınladı. Gazetede, "Ermenistan'a taraf ve Türkiye düşmanı olan Fransa" için Dağlık Karabağ konusunun Suriye ve Libya'dan sonra başka bir başarısızlık olduğu ifade edildi.

AA'nın aktardığı habere göre, Fransız L'Opinion gazetesi, "Ermenistan'a taraf ve Türkiye düşmanı olan Fransa" için Dağlık Karabağ konusunun Suriye ve Libya'dan sonra başka bir başarısızlık olduğunu yazdı.

Fransız gazetenin haberinde, Azerbaycan ile Ermenistan arasında ateşkes anlaşması imzalandığı hatırlatıldı.

Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da savaşı kaybettiği vurgulanan haberde, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın ateşkes anlaşmasını imzalayarak yenilgiyi de kabul ettiği kaydedildi.

Haberde, Azerbaycan'ın yaklaşık 7 haftada Dağlık Karabağ'ın güneyinde 3 bin kilometrekare alanı işgalden kurtardığının altı çizildi.

Stratejik ve sembolik değere sahip Şuşa kentinin de Azerbaycan'a kaldığı ifade edilen haberde, anlaşmanın detayları paylaşıldı.

Haberde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in iki ülke arasında ateşkes anlaşmasının imzalanmasını sağladığı ifade edildi.

"ABD VE FRANSA BAŞTA OLMAK ÜZERE BATILILAR DİPLOMATİK OYUNUN DIŞINDA KALDI"

Türkiye'nin Azerbaycan'a destek verdiğini, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Putin'in Libya bu konuda da devamlı görüştüklerini aktarılan haberde, şu ifadelere yer verildi:

"Kesin olan bir şey var, ABD ve Fransa başta olmak üzere Batılılar diplomatik oyunun dışında kaldı."

Haberde, AGİT Minsk Grubu'nu Dağlık Karabağ konusunda bir çözüm bulamadıkları belirtildi.

"FRANSA İÇİN DAĞLIK KARABAĞ KONUSU BİR BAŞKA BAŞARISIZLIK"

"Ermenistan'a taraf ve Türkiye düşmanı olan Fransa için Dağlık Karabağ konusu Suriye ve Libya'dan sonra bir başka başarısızlıktır." değerlendirmesinde bulunulan haberde, Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı üstünlüğünün daha çatışmaların ilk gününde açık şekilde görüldüğü vurgulandı.

Haberde, Rus askeri teçhizatının etkisinin Türk teknoloji karşısında sınırlı kaldığı kaydedildi.

Azerbaycan ve Ermenistan, gece yarısından itibaren ateşkes yapılması yönünde anlaşma imzalamıştı. Anlaşmaya göre, Azerbaycan ve Ermenistan kontrol ettikleri pozisyonlarda kalacak, Ermenistan işgal altında tuttuğu Laçın, Kelbecer ve Ağdam illerini ay sonuna kadar boşaltacak.

Bölgeye Rus barış güçleri konuşlandırılmasını öngören anlaşma kapsamında Rus ve Türk askerlerden denetim merkezi de oluşturulacak.

4 adımda enerjinizi artırın

4 adımda enerjinizi artırın
İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile nişanlı olan Yasemin Şefkatli'den duyarlı yaklaşım

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile nişanlı olan Yasemin Şefkatli'den duyarlı yaklaşım
Hazer Ergüçlü'den sevgilisi Onur Ünlü'nün genç bir kızla görüntülenmesine şoke eden açıklama: Cihangir'in ortasında aldatmaz

Hazer Ergüçlü'den sevgilisi Onur Ünlü'nün genç bir kızla görüntülenmesine şoke eden açıklama: Cihangir'in ortasında aldatmaz
Sinem Kobal ilk kez paylaştı... Doğum kiloları iki haftada gitti

Sinem Kobal ilk kez paylaştı... Doğum kiloları iki haftada gitti
Çağlar Ertuğrul ile Burcu Özberk'in başrollerinde olduğu 'Afilli Aşk' İspanya'da

Çağlar Ertuğrul ile Burcu Özberk'in başrollerinde olduğu 'Afilli Aşk' İspanya'da
Ünlü şarkıcı Tan Taşçı kolları sıvadı... Görüntüleri sosyal medyadan paylaştı

Ünlü şarkıcı Tan Taşçı kolları sıvadı... Görüntüleri sosyal medyadan paylaştı
Başarı tesadüf değil

Başarı tesadüf değil
'Aşk Uykusu' geliyor

'Aşk Uykusu' geliyor
Ünlü şarkıcı Soner Sarıkabadayı oğlunun yüzünü göstermedi

Ünlü şarkıcı Soner Sarıkabadayı oğlunun yüzünü göstermedi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER