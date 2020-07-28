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28 Temmuz 2020 Salı 10:23:00 - Güncelleme:28 Temmuz 2020 Salı 10:23:00

Fransız ders kitaplarında skandal Türkiye ifadeleri!

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Fransa'daki haberleri Türkçe olarak yayınlayan Artı33 sitesinin haberine göre; Fransa'da gelecek yıldan itibaren liselerde okutulacak tarih kitaplarında Türkiye ile ilgili skandal ifadelere yer verildi.

Lise son sınıfta okutulacak kitapta 2 sayfa yer verilen Türkiye ile ilgili bölümde ağır ifadeler dikkat çekiyor.

Öğrencilere tartışma konusu önerisi olarak verilen bölümde Türkiye için "1922'de Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılmasından sonra Türkiye laik bir cumhuriyet oldu. 2014 yılında Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, ülkeyi kademeli olarak otoriter bir rejime, bazı analizlere göre diktatörlüğe sürüklüyor" ifadelerine yer verildi.

TÜRKİYE ALEYHİNE YAZILAN MAKALELER ÖĞRENCİLERE SUNULDU

Aktivitede öğrencilerden verilen belgeleri kullanarak Türk rejiminin otoriter döneminin aşamalarını izlemek için bir zaman çizelgesi çizmeleri istendi. Öğrencilere sunulan belgelerin ise Fransız medyasında Türkiye aleyhinde çıkan makalelerin olması dikkat çekti.

FRANSALI TÜRKLER TEPKİLİ

Fransa'da yeni müfredat Türk kökenlilerin ise tepkisini çekiyor. Artı33'e yaptıkları açıklamada, okulda tek yönlü yansıtılacak bu tarz bir tartışmanın hiçbir faydasının olmayacağına dikkat çekiliyor. Siyasi tartışmaların yerinin okul olmadığı, bir ülke ve liderini derste birkaç gazetede çıkan haberlerle bir tartışma konusu haline getirmenin kimseye fayda sağlamayacağına vurgu yaptılar.

Fransa daha önce de 1915 olayları ile ilgili sözde soykırım iddialarını müfredata taşınmış, derslerde yaşanan tartışmalar nedeniyle birçok Türk öğrenci mağdur olmuştu.

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