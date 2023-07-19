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19 Temmuz 2023 Çarşamba 11:58:00 - Güncelleme:19 Temmuz 2023 Çarşamba 11:58:00

Fransız basınına göre, ülkede kabinedeki bazı isimler değişebilir

Kaynak: AA

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Fransız basını, kabinede kısmi değişikliğe gidileceğini öne sürdü.

Başbakan Elisabeth Borne'a yakın bir ismi kaynak gösteren Fransız basını, Borne'un kabinesinde bazı isimlerin değişmesini istediğini yazdı.

Eğitim Bakanı Pap Ndiaye, Hükümet Sözcüsü Olivier Veran ve Sosyal ve Dayanışma Ekonomisi ve Vakıf Hayatından Sorumlu Devlet Bakanı Marlene Schiappa'nın da aralarında olduğu yaklaşık 10 bakanın değişeceği iddia edildi.

Emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkaran emeklilik reformu sürecinin, Başbakan Borne'u zayıflattığı belirtiliyor. Reforma karşı çıkan Fransızlar aylarca protestolar düzenlemişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elysee Sarayı'nda dün akşam yemeğinde tüm kabineyle bir araya gelmişti.

Etiketler : DEĞİŞİKLİK FRANSA KABİNE
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