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25 Kasım 2021 Perşembe 23:21:00 - Güncelleme:25 Kasım 2021 Perşembe 23:21:00

Fransız balıkçılar Manş Denizi'nde yeni eylem

Kaynak: TRT Haber

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İngiltere ve Fransa arasındaki balıkçılık krizi derinleşiyor. Fransız balıkçılar, cuma günü Manş Denizi'nde iki ülke arasındaki deniz trafiğini engelleyecek. İngiltere'de yeni bir tedarik krizi çıkmasından endişe ediliyor.

Fransız balıkçılar, taleplerinin kabul edilmesi için yeni bir eylem düzenleyeceklerini duyurdu.

Manş Denizi'nde İngiltere ve Fransa arasındaki deniz trafiğini bloke edecekleri ve saatler sürecek eylemde teknelerle birlikte nakliye gemilerini de engelleyecekleri açıklandı.

Balıkçıların, limanları ablukaya alarak İngiltere'ye ticareti durdurmayı planladığı belirtiliyor.

"Uyarı atışı"

Olayın, yeni bir tedarik krizine yol açmasından endişe ediliyor.

Sendikadan yapılan açıklamada, protesto "uyarı atışı" olarak nitelendirilirken, daha sert adımlar atabileceklerine de işaret edildi.

İngiltere, sendikanın eylemine ilişkin "Tehditler nedeniyle hayal kırıklığına uğradık." açıklamasını yaptı.

Etiketler : fransız balıkçılar Manş Denizi İngiltere
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