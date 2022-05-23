Fransa'dan Ukrayna'ya kötü haber

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23 Mayıs 2022 Pazartesi 07:50:00 - Güncelleme:23 Mayıs 2022 Pazartesi 07:50:00

Fransız Bakan'dan Ukrayna uyarısı: AB'ye katılmaları 15-20 yıl sürebilir

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Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 89. gününe girdi. Rusya tarafından işgale uğrayan Ukrayna, 28 Şubat'ta Avrupa Birliği üyeliği için başvuru yaptı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de ülkesinin acilen AB'ye alınması çağrısında bulundu. Ancak Fransa Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune, Ukrayna'nın AB'ye katılmasının 15-20 yıl sürebileceğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla başlatılan askeri harekat 89. gününe girdi. Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasında çatışma ve bombardımanlar yaşanıyor. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemediği için sivil yerleşimleri de vurmaya başlarken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

FRANSA, UKRAYNA'NIN AB'YE ÜYELİĞİNİN 15-20 YIL SÜREBİLECEĞİ KONUSUNDA UYARDI

Fransa Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune, Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne yaptığı üyelik başvurusuna değinerek, Ukrayna'nın AB'ye katılmasının 15-20 yıl sürebileceği konusunda uyardı.

Rusya'nın saldırılarının ardından Ukrayna, Avrupa Birliği'ne (AB) katılmak için başvuruda bulunmuş ve sürecin hızlandırılmasını talep etmişti. Fransa Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın AB'ye katılmasının on yıllar sürebileceği konusunda uyararak, "Dürüst olmak zorundayız. Ukrayna'nın altı ay veya bir iki yıl içinde AB'ye katılacağını söylüyorsanız, yalan söylüyorsunuz. Muhtemelen 15 veya 20 yıl sürecek" dedi.

Beaune, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna'yı AB'ye daha erken entegre etmeye yardımcı olabilecek daha gevşek bir "Avrupa siyasi topluluğu" oluşturulması teklifini yineleyerek, "Ukraynalılara herhangi bir yanılsama veya yalan sunmak istemiyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Macron'un Avrupa siyasi topluluğu girişimi, haziran ayında yapılacak AB Zirvesi'nde ele alınması bekleniyor.

İŞTE DAKİKA DAKİKA BÖLGEDE YAŞANANLAR...

07:00 Fransa Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune, Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne yaptığı üyelik başvurusuna değinerek, Ukrayna'nın AB'ye katılmasının 15-20 yıl sürebileceği konusunda uyardı.

06:30 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Polonya ve Ukrayna arasında sınır geçişi ile gümrük kontrollerinin daha da kolaylaştırılması yönünde Polonya tarafıyla anlaştıklarını açıkladı.

06:00 Rusya'nın saldırıları altındaki Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Slovyansk kentinden siviller güvenli bölgelere tahliye edildi.

05:00 Rusya ile yaşanan savaşta, hayatını kaybeden Ukraynalı doktor Mykola Zakharchenko için Odessa'da cenaze töreni düzenlendi.

04:30 Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları üçüncü ayını doldururken, Buça'da siviller kaybettikleri yakınlarını Buça mezarlığına gömüyor.

03:00 Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ziyaret eden Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Rusya'nın saldırılarının ardından küresel gıda fiyatlarındaki yükselişe dikkat çekerek, "Dünyanın büyük bir gıda üreticisi olan Ukrayna'ya ihtiyacı var" dedi.

02:30 Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş devam ederken, başkent Kiev'deki Ukrayna Ulusal Akademik Opera ve Bale Tiyatrosu perdelerini açtı. Ülkedeki savaş nedeniyle yaklaşık 3 ay kapalı olan tiyatroda ilk gösterim, sirenlerin eşliğinde halkın beğenisine sunuldu. Savaş nedeniyle 1300 kapasitelik tiyatrodaki gösterime, sadece 300 kişi katılabildi.

Etiketler : Rusya Devlet Başkanı Putin ukrayna fransa
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