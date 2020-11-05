Sağlık Bakanı vekilleri azarladı: Terk edin burayı

Fransız Sağlık Bakanı Olivier Veran, Meclis'te koronavirüsle mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulunduğu sırada OHAL'in 16 Şubat 2021'e kadar uzatılacağı kararını eleştiren muhalefet partilerinin vekillerini azarladı.



Meclis'te ma yapan Sağlık Bakanı Veran, AA'nın aktardığı habere göre OHAL'in 14 Aralık 2020'ye kadar uzatılmasına "evet" diyen muhalefet partili vekillere sert tepki gösterdi.

Hastane ziyareti sırasında vekillerin önümüzdeki ay OHAL'in biteceğine sevindiğini öğrenen Veran apar topar Meclis'e gelerek, milletvekillerini bilgilendirdi. Hastaların durumunun ağır olduğunu kaydeden Veran, Meclis'te milletvekillerine sesini yükselterek "Gerçek bu sayın milletvekilleri, bu gerçeği duymak istemiyorsanız terk edin burayı. Hastanelerin gerçeği bu. Siz burada tartışırken, biz hayat kurtarmaya çalışıyoruz." dedi.

DÜN GECE OYLAMAYA SUNULDU

Hastanedeki son durum üzerine Sağlık Bakanı'nın önerisiyle sağlık alanındaki OHAL'in 16 Şubat 2021 tarihine kadar uzatılması talebi Meclis'e sunuldu. Ancak iktidar partisinin vekilleri yeterli sayıda olmayınca muhalefet oylarına takılan Bakan Veran'ın talebi gerçekleşemedi. OHAL, 14 Aralık tarihine kadar uzatılabildi.

ÜLKEDE KORONAVİRÜSTE SON DURUM

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 40 bin 558 artışla 1 milyon 543 bin 321'e ulaştı.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte hastanelerde 394 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 38 bin 674'e yükseldi. Hastanelerde 4 bin 89'u yoğun bakımda olmak üzere 27 bin 534 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı 1948 artışla 122 bin 662'e çıktı.

Kovid-19 vakalarındaki hızlı artış nedeniyle Fransa genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.