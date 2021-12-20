Fransız askerler itiraf etti: Türklerin yanında savaşırız

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20 Aralık 2021 Pazartesi 11:00:00 - Güncelleme:20 Aralık 2021 Pazartesi 11:00:00

Fransız askerler itiraf etti! Bu sözler dünyanın en güçlü 7. ordusuna ait: Türklerin yanında savaşırız

Kaynak: Euronews Türkçe

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Fransız bağımsız düşünce kuruluşu IFRI, Fransız ordu mensuplarının genel olarak Türk meslektaşlarına bakışıyla ilgili bir rapor hazırladı. Raporda '2 numaralı yetkili' olarak anılan Fransız asker, 'Eğer biz Fransız donanması olarak Türklerin yanında savaşa girecek olsaydık, ikinci kez düşünmezdik. Dürüst olmak gerekirse, bazı etkili Avrupalı ortaklarımız için aynı şeyi söyleyebileceğimden emin değilim.' ifadelerini kullandı.

Fransız bağımsız düşünce kuruluşu "IFRI", halen görevde veya yeni emekli üst düzey Fransız ordu mensuplarının genel olarak Türk meslektaşlarına bakışı ile Ankara'nın Doğu Akdeniz politikalarının nasıl görüldüğü üzerine 40 sayfalık bir rapor hazırladı. Biri hariç isimlerini gizli tutan Fransız üst düzey askerlerin ağırlığını denizciler oluşturdu.

Euronews Türkçe'nin aktardığına göre raporda, bu yılın mart ve eylül aylarında Fransız komutanların yanı sıra Fransız Savunma Bakanlığı'ndan sivil memurlarla yapılan röportajlar derlendi. Raporda Fransız askerlerin Türk ordusuna bakışının, 15 Temmuz başarısız darbe girişiminin ardından değiştiği belirtiliyor.

YÜKSEK ORGANİZE, YETENEKLİ PERSONEL...

Raporda görüşü alınan donanma görevlilerinin tamamı, Türk donanmasına malzeme ve yetenek açısında operasyonel anlamda saygı duyduklarını söylerken, Türk donanmasının, 'yüksek organize, yetenekli personel, profesyonel, deneyimli, kararlı ve güvenilir' karakteristik özellikleri olduğuna dikkat çekti.

'ONLAR BİZİM GİBİLER'

Bu özellikleri ile Türk donanmasını Fransız muadiline benzeten üst düzey yetkililer, iki tarafın gayet iyi anlaştığını belirtirken, yeni emekli olan üst düzey bir asker, "Onlar bizim gibiler. Bizim silah arkadaşlarımız" dedi.

"TÜRKLERİN YANINDA SAVAŞA GİRECEK OLSAYDIK..."

Raporda "2 numaralı yetkili" olarak anılan Fransız asker de, "Eğer biz Fransız donanması olarak Türklerin yanında savaşa girecek olsaydık, ikinci kez düşünmezdik. Dürüst olmak gerekirse, bazı etkili Avrupalı ortaklarımız için aynı şeyi söyleyebileceğimden emin değilim" dedi.

FRANSA 7. SIRADA

Fransa, ABD merkezli Global Firepower'ın 2021 yılına ait askeri güç sıralamasında 7. sırada yer aldı.

Etiketler : IFRI ABD Fransa Türkler
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