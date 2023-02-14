Fransız afet kurtarma derneği başkanından Türkiye'ye dayanışma övgüsü
Kaynak: AA
Fransa'da gönüllülerden oluşan Fransız Afet Kurtarma Grubu (GSCF) Derneğinin Kurucu Başkanı Thierry Velu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından katıldığı arama kurtarma çalışmalarında gördüğü dayanışmadan övgü dolu sözlerle bahsetti.
Twitter'dan açıklama yapan Velu, 1999'da Marmara bölgesinde yaşanan depremlerde de Türkiye'de arama kurtarma faaliyetlerine katıldığını belirtti.
Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bir kez daha Türkiye'ye kurtarma çalışmalarına katılmak için gelen Velu, "1999'da iki depremin ardından arama kurtarma çalışmalarına katılmış, Türklerin dayanışmasından etkilenmiştim. Yine bir deprem ve yaşattığı dehşete rağmen, bizlere olağanüstü bir teveccüh gösterdiniz. Bizlere kalbinizi açtığınız için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.
Merci peuple de Turquie— Thierry VELU (@Thierryvelu) February 12, 2023
En 1999, j'intervenais sur les 2 séismes.
J'avais été impressionné par le soutien des turques.
De nouveau, un séisme, malgré l'horreur, à nouveau vous nous avez témoigné une bienveillance inouïe.
Merci de nous accueillir avec votre cœur.
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