Fransa'yı Türkiye korkusu sardı: Savaş kapıda
Fransa'nın yüksek tirajlı dergisi Le Point, bugünkü sayısının birinci sayfasına Türkiye'ye ayırdı.
Türkiye, Avrupa Birliği'nin (AB) tehditlerine rağmen Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmaları konusunda taviz vermiyor
AB'den gelen tüm tehditlere rağmen Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini sürdüren ve bölgeye donanmasını gönderen Türkiye, dengeleri değiştirdi.
Libya'da da Fransa'nın planlarını suya düşüren, AB'nin tüm baskılarına rağmen Ayasofya'yı müze saçmalığından kurtaran Türkiye, AB ve Fransa için de büyük korku oldu .
LE POINT: SAVAŞ KAPIDA
Fransa'nın yüksek tirajlı dergisi Le Point, bugünkü sayısını Türkiye'ye ayırdı. Dergi bu sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın fotoğrafını kapak fotoğrafına koyarak, “Ayasofya, Suriye, Libya, Akdeniz... Savaş (tehlikesi) kapımızda.” ifadelerine yer verdi.
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