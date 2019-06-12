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12 Haziran 2019 17:37 | Çarşamba

Fransa'nın YPG/PKK ısrarı Türkiye'nin tepkisini çekiyor

Suriye'de YPG/PKK işgalindeki bölgede askeri varlık gösteren Fransa'nın terör örgütüne desteğini sürdürme ısrarı Türkiye'den tepki görüyor.

Fransa'nın Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın işgal ettiği bölgedeki askeri varlığını ve örgüte desteğini sürdürme ısrarı, Türkiye'nin tepkisini çekiyor. Türk yetkililer, yarın Ankara'yı ziyaret edecek Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'a bu konudaki rahatsızlığı bir kez daha iletecek.

Yarın Ankara'da temaslarda bulunacak Le Drian'ın gündeminde, esas olarak Suriye konusunun yer alacağı tahmin ediliyor.

İki ülke arasındaki son dönem temaslarda, Fransa'nın YPG/PKK bölgesindeki askeri varlığını sürdürme ve örgüte desteğe devam etme isteği ön plana çıkıyor. 

Bir yandan Türkiye'nin güvenlik kaygılarını önemsediği yönünde mesajlar veren Paris yönetimi, diğer yandan YPG ile PKK arasında ayrım yapılması, YPG'yi, Suriyeli muhalif Kürtlerin meşru temsilcisi sayılan Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) ile barıştırma gibi formülleri masaya getiriyor.

Türkiye'den Fransa'ya terör örgütü ile ilişkilerini kesmesi gerektiği vurgusu

Türkiye ise bu tavrın iki ülke arasındaki müttefiklik ilişkileriyle bağdaşmadığını, Fransa'nın terör örgütü ile ilişkilerini kesmesi gerektiğini vurguluyor.

Yarınki temaslarda da, Türk yetkililerin Le Drian'a bu konudaki rahatsızlığı iletmesi bekleniyor.

Fransız yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump'ın 19 Aralık 2018'de yaptığı Suriye'den çekilecekleri açıklamasının ardından YPG/PKK'nın girdiği koruyucu arayışına hızla karşılık vermişti. Fransa'nın Avrupa Birliği (AB) İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Nathalie Loiseau, 20 Aralık'ta ülkesinin askeri olarak Suriye'de kalmaya devam edeceğini söylemişti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da "YPG/PKK'ya borçlu olduğumuzu unutmamalıyız." diye konuşmuştu.

22 Aralık'ta ise örgüt elebaşlarından İlham Ahmed ve Riad Dirar, Paris'i ziyaret etmişti.

SDG ismini kullanan YPG/PKK'lı teröristlerden Ebid Hemid Mehbaş, Nesrin Abdullah ve Halid İsa, 19 Nisan'da Macron tarafından Elysee Sarayı'nda kabul edilmişti.

Görüşme sonrası Fransız Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Emmanuel Macron’un “aktif desteğin sürdürüleceğine” dair SDG’ye güvence verdiği bildirilmişti.

Türk Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise görüşme kınanarak, "Terör örgütü uzantılarına suni meşruiyet kazandırmaya yönelik bu teşebbüs müttefiklik ilişkileriyle bağdaşmayan son derece yanlış bir adımdır." denilmişti.

Fransa'nın YPG/PKK'ya desteği ve bölgedeki askeri varlığı

Fransa, Suriye'de YPG/PKK işgalindeki bölgede 5 askeri noktada varlık gösteriyor ancak bunu resmi olarak kabul etmiyor.

DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon gücü adı altında YPG/PKK'ya destek olan Fransa'nın Suriye'deki asker sayısı 200 civarında.

Fransız askeri birlikleri Rakka'nın kent merkezinin kuzeyinde, Tabka hava üssünde, Ayn İsa'daki eğitim ve koordinasyon üssü ile Ömer petrol sahasındaki askeri noktalarda ABD ile birlikte varlığını sürdürüyor.

Rakka'nın kuzeyinde bulunan şeker fabrikasını üs olarak kullanan Fransa, çevresinde teknik istihbarat binası ve silah depoları bulunduruyor.

Fransız askeri danışmanları, bu bölgenin kuzeyindeki Ayn İsa üssünde ise YPG/PKK üyelerine eğitim veriyor.

Fransız ordusuna bağlı askerlerin en yoğun bulundukları bölge ise ABD ile ortak kullandıkları Tabka hava üssü.

Söz konusu ordu, Irak sınırındaki Deyrizor'da DEAŞ'lıların bulunduğu son bölge olan Bagoz'daki çatışmalar sırasında Baguz'daki çatışmalar sırasında Irak'tan yaptığı top atışlarının yanı sıra, Ömer petrol sahasında geçici atış noktaları kurmuştu.

Fransız askerler daha önce, Suriye'nin kuzeyindeki Aynularab'ın (Kobani) güneyinde bulunan Miştanur Tepesi, Sırrin ilçesi, Kabiba petrol sahası, Kahar askeri noktalarında da devriye ve nöbet faaliyeti gerçekleştiriyordu.

Fransız askerler, DEAŞ varlığına son verilmesine rağmen, Ömer petrol sahasında ABD ile beraber hareket etmeye devam ediyor.

Zaman zaman Harap Işk'taki La Farge çimento fabrikasını ve Sırrin askeri noktasını da kullanan Fransızlar, bu noktalar üzerinden Münbiç'te de faaliyet gösteriyor.

Fransız askerleri, Türkiye'nin Münbiç'e olası harekatının gündeme geldiği geçen aylarda, ilçede YPG/PKK unsurları ile ortak devriye yapmıştı.

Kıbrıs ve ikili ilişkiler de masada olacak

Le Drian'ın temaslarında Kıbrıs konusunun da önemli yer tutması bekleniyor.

Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri, Kıbrıs Rum yönetiminin Fransa'ya deniz üssü vermesini öngören anlaşmanın da masaya yatırılması muhtemel görüşmelerde, Türkiye'nin sondaj ve sismik gemilerinin, kendi kıta sahanlığında sondaj faaliyetlerine devam edeceğinin vurgulanacağı öngörülüyor.

İkili ilişkiler bağlamında Fransa'da Türk lisesi açılması, Türkiye'deki Fransız liselerinin hukuki durumu konularının da ele alınacağı tahmin ediliyor. 

AA

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