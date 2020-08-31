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31 Ağustos 2020 Pazartesi 11:13:00 - Güncelleme:31 Ağustos 2020 Pazartesi 11:19:00

Fransa'nın kirli planı ortaya çıktı! Macron Rumlar üzerinden Doğu Akdeniz'i işgal etmek istiyor

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Akdeniz Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (APAM) Müdürü Doç. Dr. İsmail Şahin, Fransa'nın Atina üzerinden Doğu Akdeniz'i ele geçirmek istediğini söyledi. Macron'un Akdeniz'de korsanlık yaptığını belirterek, "AB dış politikasının merkezine Akdeniz'i yerleştirmeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan krizi devam ederken Paris yönetiminin de Atina üzerineden Akdeniz'i ele geçirmeyi hedeflediğini belirten Akdeniz Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (APAM) Müdürü Doç. Dr. İsmail Şahin, “Fransa, Akdeniz-Afrika arasında kurulacak köprüde kendisine üst düzey rol biçtiği için AB dış politikasının merkezine Akdeniz’i yerleştirmeye çalışıyor." ifadelerine yer verdi.

"ANKARA, HAMLELERİYLE SEVİLLA HARİTASINI ÇÖPE ATIYOR"

Yeni Şafak'ta yer alan haberde Atina’nın hazırlattığı ve Türkiye’nin hem Doğu Akdeniz hem de Ege’deki haklarını gasp etmeyi amaçlayan Sevilla haritasını hatırlatan Şahin, şöyle konuştu:

“Fransa, Akdeniz-Afrika arasında kurulacak köprüde kendisine üst düzey rol biçtiği için AB dış politikasının merkezine Akdeniz’i yerleştirmeye çalışıyor. Buradaki enerji kaynaklarını şirketleri üzerinden Avrupa’ya ve Afrika’ya satma projesi var. Bu projenin hayata geçmesi için Türkiye’nin Sevilla adı verilen haritanın içerisinde kalması ve uysal çocuğu oynaması isteniyor. Türkiye’nin haritayı kabul etmeyen adımları, boyun eğmemesi Fransa’nın tüm projelerinin gecikmesine belki de suya düşmesine yol açıyor. Ondan dolayı Fransa, Türkiye’ye karşı saldırgan bir üslup benimsiyor. Çünkü Ankara, hamleleriyle Sevilla haritasını çöpe atıyor.”

"HUKUK AÇISINDAN TÜRKİYE HAKLIDIR"

Doğu Akdeniz'de en uzun kıyı şeridi olan Türkiye'yi Anadolu'nun körfezlerine hapsetme projeleri olduklarını belirten Şahin, "Denizlerde petrol ve doğalgaz arama konusunda yetersiz olan Yunanistan üzerinden Fransa’nın Akdeniz’i ele geçirme projesidir. Yunanistan takım ada devleti olmadığı halde takım ada devleti gibi davranıp uluslararası hukuku delmeye çalışıyor. Hukuk açısından Türkiye haklıdır. Türkiye’nin bu haklılığından dolayı Avrupa bir türlü ‘gelin müzakere edelim, sorunları diplomasi yoluyla çözelim’ diyemiyor. Neden? Çünkü hukuki açıdan Türkiye’nin haklı olduğunu biliyorlar. Bundan dolayı müzakere masasını kurmaktan kaçınıyorlar. Türkiye bu denli ile güçlüyken müzakere masasına oturmak istemiyorlar.” dedi

"TÜRKİYE'NİN KABUL ETMESİ MÜMKÜN DEĞİL"

"Doğu Akdeniz’de kıta sahanlığından feragat edersek bu, Edirne’nin bir kısmını Yunan’a bırakmaya benzer" diyen Şahin , "Türkiye haklarını savunduğu için Doğu Akdeniz’de yalnız kalmıştır. Şu anki durumumuz tamamen bir Sevr yalnızlığıdır. O zaman da haklıydık ve yalnızdık, bugün de haklıyız ve yalnızız. Yalnız olmamız, yanlış yaptığımız anlamına gelmez. Çöken bir Avrupa, güçlenen ve yükselen Türkiye dönemini yaşıyoruz. 1. Dünya Savaşı koşullarında bile Sevr’i kabul etmedik; bugünkü Türkiye’nin kabul etmesi mümkün değil.” açıklamasında bulundu.

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