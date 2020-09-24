  • BIST
    1118.98
  • Dolar
    7,6294
  • Euro
    8,8913
  • Altın
    455,3580
İstanbul
16 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Nazım Sangare, Fenerbahçe'de ilk antrenmanına çıktı
2020-DGS tercih işlemleri yarın başlatılıyor
BAE, Filistin'deki işgalci şirketlere ortak oldu!
Hatay'da 4 noktada ormanı yakan şahıs suçüstü yakalandı
Trump'a Putin çelmesi... Rusya lideri daha önce aday gösterilmiş
İtalya'dan Fransaya insanlık dersi!
Fabio Martins, Fenerbahçe'ye yeşil ışık yaktı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya rakam verip açıkladı! İşte denetlenen işyeri sayısı
Başkan Erdoğan Kırgızistan Cumhurbaşkanı ile görüştü
Solunum yetmezliği çeken koronavirüs hastası Ambulans helikopter ile Malatya'ya getirildi
Türkiye-Yunanistan masaya oturuyor! Görüşmelerin yol haritası nasıl olacak?
KAİHL mezunları, TÜBİTAK yarışmasında Türkiye birincisi oldu
Apartman görevlisinin korona testi pozitif çıktı, 500 kişi karantinada
MEB'den önemli adım! İlk ders Bakan Selçuk'tan
Çağla Büyükakçay'dan Fransa Açık'a veda
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi!
Öğretmen çiftin bebeğinin canlı ders sırasında feci ölümü
"Gezegenin Kara Kutusu: Antarktika" belgeselinin ilk gösterimi yapıldı
8. Boğaziçi Film Festivali'nde 'Altın Yunus' için yarışacak filmler belli oldu
Bu yıl dağa 41 kişi çıkmış, ikna ettiğimiz 156
Irak'ta DEAŞ'a yönelik geniş çaplı operasyon başladı!
Van'da 1 terörist, güvenlik güçlerimize teslim oldu
Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko'dan rest: Kimseyi uyarmak zorunda değiliz
Ceren Özdemir'i katleden caniden mahkemede pişkin sözler: Mahkemeyi de bitirelim
24 Eylül 2020 Perşembe 15:59:00 - Güncelleme:24 Eylül 2020 Perşembe 16:00:00

Fransa'nın kabul etmediği göçmen gemisi İtalya limanına yanaşacak

Kaynak: AA

ABONE OL

Fransa'nın kabul etmediği Almanya merkezli sivil toplum kuruluşu Sea Eye'a ait Alan Kurdi gemisi, Akdeniz'de kurtardığı 125 düzensiz göçmeni, İtalya'nın Sardinya Adası'nda karaya çıkartacak.

Akdeniz'de 19-20 Eylül'de kurtardığı düzensiz göçmenleri tahliye edebilmek için güvenli liman isteyen ancak İtalya’nın Lampedusa limanını açmaması üzerine Fransa’nın Marsilya limanına yönelen Alan Kurdi, Paris’in yanaşma izni vermemesi üzerine yeniden İtalya’ya yöneldi.

İtalya'nın Sardinya Adası'nın doğu kıyılarında bekleyişi süren Alan Kurdi gemisine İtalya İçişleri Bakanlığı, bir İtalyan limanına yanaşma izni verdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Alman gemisi Alan Kurdi, deniz ve hava durumunun kötüleşmesi sebebiyle gemideki kişileri mevcut konumuna en yakın yer olan Arbatax limanına indirmek için izin istedi. Bu talebin onaylanmasıyla eş zamanlı olarak geminin kurtardığı 133 göçmen (Gemide halihazırda 125 kişi bulunuyor. 8 göçmen sağlık gerekçesiyle önceden tahliye edildi) için Avrupa içinden yeniden yerleştirme prosedürü başlatıldı. Göçmenlerin yüzde 80’i diğer Avrupa ülkelerine nakledilecek." ifadeleri kullanıldı.

İtalyan basını, Fransa'nın Alan Kurdi'nin Marsilya limanına yanaşmasına izin vermemesini ve yaşanan sürtüşmeyi "Bilek güreşi" olarak değerlendirdi.

Fransa'nın almayı reddettiği göçmenleri İtalya'nın alacak olmasına ana muhalefetteki aşırı sağcı Lig Partisi lideri Matteo Salvini, Twitter hesabından "Utanç verici" ifadesiyle tepki gösterdi.

Göçmenlerin yeniden yerleştirilmesi ve Avrupa dış sınırlarının korunmasına yönelik Avrupa dayanışmasını göremediklerinden dert yanan Salvini, paylaşımında, "Alman STK gemisi Alan Kurdi 125 kaçak göçmenle Marsilya’ya doğru yola çıktı. Fransa bunu protesto etti, sesini yükseltti ve İtalyan hükümeti de hemen teslim olarak geminin Sardinya’da durmasını sağladı. Çılgınca şeyler." ifadesini kullandı.

- Akdeniz'deki düzensiz göçmen ve STK sorunu

Akdeniz'in İtalya, Malta ve Libya arasında kalan bölgesi, son yıllarda Afrika'dan Avrupa'ya geçişte sık kullanılan düzensiz göç rotalarından biri olarak öne çıkıyor.

Söz konusu rotada kurtarma faaliyetlerinde bulunan farklı ülkelerden STK'ler, kurtardıkları göçmenleri "insan hakları ihlalleri" ve "güvenlik" kaygılarıyla en yakın liman Trablus'a götürmeyi tercih etmiyor.

STK’lerin, göçmenleri bölgeye en yakın AB üyesi olan Malta ya da İtalya'ya götürmek istemesi, bu iki ülkenin ise AB ve diğer üye devletlerden bir yeniden yerleştirme garantisi olmadan kapılarını açmaya yanaşmaması, göçmenlerin kurtarılmalarına rağmen günlerce denizde bekletilmesine yol açıyor.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER