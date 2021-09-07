Fransız yargısından flaş "Lafarge" kararı

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07 Eylül 2021 Salı 16:47:00 - Güncelleme:07 Eylül 2021 Salı 16:47:00

Fransa'nın DEAŞ'ı fonladığı belgelenmişti Fransız Yargıtayından "Lafarge" kararı

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Fransa Yüksek Mahkemesi, Lafarge'ın Suriye'de insanlığa karşı suçlarda suç ortaklığı suçlamasıyla karşı karşıya kalması gerektiğini ve önceki kararını bozduğunu açıkladı.

Fransız Yargıtayı, terör örgütü DEAŞ'ı finanse etmekle suçlanan Fransız Lafarge şirketi hakkındaki kararını verdi. Faaliyetleri hakkında Fransız istihbaratının da bilgisi olduğu ortaya çıkan Lafarge şirketi hakkında "Suriye'de insanlığa karşı suç işlemeye ortaklık etmekten" soruşturma açılmasına karar verildi.

Fransız yargı sisteminin en yüksek kurumu, Fransız çimento devi Lafarge'a yöneltilen "terörü finanse ettiği suçlamasını" teyit ederek şirket hakkında "insanlığa karşı suç" infazını yeniledi.

Fransız kurumlarına ait belgeler, çimento devi Fransız şirket Lafarge'ın, DEAŞ ile ilişkisi hakkında yeni bilgiler ortaya koymuştu.

Anadolu Ajansı'nın ulaştığı belgelere göre, hakkında Suriye'deki faaliyetlerini yürütmek için DEAŞ'a ödeme yaptığı gerekçesiyle "insanlığa karşı suça iştirak" suçlamasıyla soruşturma başlatılan Lafarge' şirketi, Fransız devletinin bilgisi dahilinde bu ilişkiyi yürüttü.

KARAR FRANSIZ MEDYASINDA DA YER BULDU

Fransız Haber Ajansı AFP ile LeParisien, Le Figaro, Le Monde gibi önde gelen medya kuruluşları konuyla ilgili 2014'teki kararın bozulduğu haberlerini birinci sıradan gördü. Liberation kararı "dönüm noktası" olarak değerlendirdi.

Etiketler : fransa mahkeme deaş lafarge terör örgütü
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