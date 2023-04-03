Paris'te Eyfel Kulesi sayısı ikiye çıktı
Kaynak: İHA
Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Eyfel Kulesi'nin 1/10 ölçeğinde bir benzeri daha inşa edildi.
Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan dünyaca ünlü Eyfel Kulesi'nin bir benzeri 200 metre ilerisine inşa edildi.
Görenlerin 1 Nisan şakası zannettiği kulenin bir şaka için yapılmadığı ortaya çıktı.
Eifela adı verilen orijinal kulenin 1/10 ölçeğinde olan kulenin sanatçı Philippe Maindron tarafından inşa edildiği ve 10 Nisan'a kadar sergileneceği açıklandı.
Eifela'nın 1 Nisan'da yerel saatle 05.25'te kurulduğu aktarılarak, 32 metre yüksekliğinde olduğu ve 23 ton demir kullanılarak inşa edildiği açıklandı.
Söz konusu kulenin ayak kısmına yazılan notta ise, "Doğum duyurusu benim adım Eiffela, 1 Nisan 2023 Cumartesi sabah 05.25'te Paris'te doğdum. 32 metre boyunda ve 23 ton ağırlığındayım. Annem çok sevindi" ifadeleri yer aldı.
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