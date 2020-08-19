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19 Ağustos 2020 Çarşamba 20:06:00 - Güncelleme:19 Ağustos 2020 Çarşamba 20:06:00

Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro Erdoğan'a güven mektubu sundu

Kaynak: AA

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro'yu kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Magro, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Magro'nun eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından, hatıra fotoğrafı çektirildi.

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