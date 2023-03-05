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05 Mart 2023 Pazar 11:30:00 - Güncelleme:05 Mart 2023 Pazar 11:30:00

Fransa'dan yeni küstahlık... Osmanlı'ya Asuri-Keldani suçlaması!

Kaynak: AKŞAM GAZETESİ

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‘Ermeni soykırımı' iddialarına yönelik girişimleri nedeniyle Türkiye ile zaman zaman diplomatik gerginliklere imza atan Fransız Senatosu, Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde Asuri ve Keldanilere ‘soykırım' yapıldığı iddiasıyla bir karar aldı.

Fransa, 1915-1918 yılları arasında Osmanlı topraklarında yaşayan Asuriler ve Keldanileri yönelik katliam iddialarını 'soykırım' olarak tanınması için yasal girişim başlattı. Girişim ilk olarak parlamentonun üst kanadı olan Senato'da gündeme geldi. Senato'da çoğunluğu oluşturan sağ eğilimli Cumhuriyetçiler (LR) partisine mensup 76 senatör tarafından sunulan '1915-1918 döneminde Asuri ve Keldanilere Yönelik Soykırımın Tanınması' başlıklı karar tasarısı 8 Şubat'ta genel kurulda tartışıldı. Karar tasarısı 2'ye karşı 300 oyla kabul edildi.

'CİDDİYE ALMIYORUZ'

Tasarıda Fransız hükümetine, "Osmanlı makamları tarafından 250 binden fazla Asuri ve Keldaniye yönelik kitlesel imhayı, sürgünü ve kültürel mirasının ortadan kaldırılmasını soykırım olarak tanıması" ve "her yıl 24 Nisan gününü sözde Ermeni soykırımını ve Asuri-Keldani soykırımını anma günü ilan etmesi" çağrısında bulunuluyor. Türkiye Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Tanju Bilgiç, "Hukuki ve tarihi temelden yoksun bu basiretsiz teşebbüsün Fransa Senatosu'nun itibarsızlığını pekiştirmekten, ciddiye alınacak bir yönü bulunmamaktadır. Fransa Senatosu, başkalarına tarih dersi vermek yerine, kendi tarihine bakmalıdır" dedi.

HÜKÜMET KARŞI ÇIKTI

Dış Ticaret Bakanı Ollivier Becht ise Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümetinin tasarıyı desteklemedikleri mesajı verdi. Tarihin tarihçilere bırakılması gerektiğini belirten Fransız Bakan "Bir soykırımı tanımak için uluslararası bir organ temelinde hukuksal bir karar gerektiğini" söyledi. Karar tasarısı ve yasa teklifinin Meclis genel kurul gündemine ne zaman geleceği belli değil.

Etiketler : fransa soykırım osmanlı asuri keldani

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