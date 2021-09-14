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14 Eylül 2021 Salı 09:30:00 - Güncelleme:14 Eylül 2021 Salı 09:30:00

Fransa'dan uçak, İsrail'den füze siparişi! Yunanistan Ege'de gerilimi tırmandırıyor

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Yunanistan hükümeti, Fransa'dan alınacak Rafale tipi savaş uçak sayısını 18'den 24'e çıkarmayı, İsrail'den süpersonik füze almayı kararlaştırdı. Başbakan Miçotakis, adaların silahlandırılmasını Türkiye'yle müzakere etmeyeceklerini söyledi.

Atina yönetimi Ege'de gerginliği artıracak adımlar atmaktan vazgeçmiyor. Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Selanik'te düzenlenen bir fuarda yaptığı konuşmada, "Geçen yıl burada (Selanik) 18 adet Rafale savaş uçağı satın alımını açıklamıştım. Bu sayı kısa sürede 24 olacak" diye konuştu.

SÜPERSONİK FÜZE

Bu arada, Yunanistan medyasında çıkan haberlere göre, kara kuvvetleri için İsrail'den 200-250 milyon euro karşılığında, 32 kilometre menzilli Spike NLOS tipi tanksavar füze ile hava kuvvetleri için de süpersonik Rampage tipi füzelerin satın alınması için anlaşmalar sağlandı. Anlaşmalar, onay için önümüzdeki günlerde Yunan parlamentosuna getirilecek.

TORPİDOLAR İÇİN ONAY

Yunanistan parlamentosun önümüzdeki günlerde ayrıca, Almanya'dan 110 milyon euro karşılığında alınacak ve Yunan deniz kuvvetlerindeki denizaltılara yerleştirilecek 44 adet "SeaHake Mod 4" tipi torpido (torpil) ile ilgili anlaşmayı da onaylayacak.

MİÇOTAKİS: ADALARI MÜZAKERE ETMEYİZ!

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Ege adalarının silahsızlandırılmasının, ülkesi için kesinlikle müzakere konusu olmadığını söyledi. Miçotakis, "Kendimizi savunmak, elimizden alınamayacak bir haktır. Egemenlik haklarımız kesinlikle müzakere konusu değildir" dedi. BM Genel Kurulu toplantısı için New York'u ziyaret tarihlerinin farklı olması nedeniyle Başkan Erdoğan ile bir görüşmesinin programlanmadığını da belirten Miçotakis, "Türkiye ile iyi ilişkiler istiyoruz. Egemenliğimizi ve egemenlik haklarımızı koruyabileceğimizi de gösterdik. Önemli ayrılıklarımız bulunmasına rağmen Türkiye ile her zaman konuşmamız gerektiğine inanıyorum. Gereksiz gerginliklerden kaçınmalıyız" dedi.

Etiketler : ege adaları savaş uçak füze yunanistan israil Yunanistan Başbakanı
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