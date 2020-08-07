  • BIST
    1029.79
  • Dolar
    7,3026
  • Euro
    8,6559
  • Altın
    483,4150
İstanbul
22 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD Kandil'de hasar tespiti yaptı
Dünya genelinde koronadan ölü sayısı 717 bin 754'e ulaşırken vaka sayısı da 19 milyon 250 binin üzer ...
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın büyükelçilerle Ayasofya Camii'ni gezdi
Altın fiyatları fırladı, kuyumcular odası uyardı: Sahte altına dikkat! Peki sahte altın nasıl anlaşı ...
Patlama siyaseti de vurdu! Soruşturma krizi!
Tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 20 kişi yaralandı
Küresel piyasalar ABD'nin istihdam verilerine odaklandı
Sinema salonları bugün itibariyle açılıyor... Peki yeni düzen nasıl olacak?
Türkiye Bankalar Birliği'nden dünkü toplantıyla ilgili açıklama
CHP'den 'Muharrem İnce' talimatı! "Tek kelime yazmayın"
Alçak darbeciden skandal sözler! Katile 'şehit' deyip tehdit etti
Türkiye, Malta ve Libya anlaştı
Beyrut Limanı'ndaki patlamaya tepki olarak istifa etti
ABD ve PKK'ya karşı Türk bayrağı açıp yardım istediler!
Yunanistan'dan küstah çağrı! Avrupa'ya çağrı yaptılar
Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye açıklaması: Üye ülkeler Türkiye ile ilişkilerin güçlendiğini görmek ...
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselen son takımlar belli oldu
Kayserispor, teknik direktör Robert Prosinecki ile devam etmeyecek
Sevilla ve Bayer Leverkusen adını çeyrek finale yazdırdı
IMF Başkanı Georgieva'dan Lübnan'a destek mesajı
Adana'da PKK/KCK operasyonu!
Trump'tan TikTok ve WeChat ile iş yapmayı yasaklayan iki kararname
Google'dan sonra Facebook çalışanları da bir yıl evden çalışacak
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Lübnan açıklaması
07 Ağustos 2020 Cuma 07:21:00 - Güncelleme:07 Ağustos 2020 Cuma 07:21:00

Fransa'dan Lübnan'a destek için 'uluslararası konferans' girişimi

Kaynak: AA

ABONE OL

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Beyrut Limanı'ndaki patlamanın ardından ülkesinin Lübnan'a destek için ilerleyen günlerde uluslararası bir konferans düzenlemeyi planladığını söyledi.

Fransa'nın Beyrut Büyükelçiliği resmi konutunda basın toplantısı düzenleyen Emmanuel Macron, "Fransa, ilerleyen günlerde Lübnan'a destek için ABD, Dünya Bankası ve Avrupa Birliği ile uluslararası bir konferans düzenleyecek." dedi.

    Lübnanlı yöneticilerle görüşmelerinde açık bir dil kullandığını, onlardan da sorularına şeffaf cevaplar beklediğini belirten Macron, "Eylül aynın başında Lübnan'a geri döneceğim. Bu büyük sıçramanın yapılabileceği kanaatindeyim." diye konuştu.

    Macron "büyük sıçrama" ifadesine açıklık getirmedi.

    Macron'dan "yeni siyasi düzen inşası" çağrısı

    Fransa'nın başkenti Paris'te 2018'de düzenlenen Lübnan'a destek konferansı CEDRE'de vadedilen yardımların, elektrik, su ve kurumlarda yapılacak reformlar ile yolsuzlukla mücadelenin gerçekleştirilmesini beklediğini kaydeden Macron, Lübnan'da yeni bir siyasi düzenin inşa edilmesi gerektiğini vurguladı.

    Macron, "Fransa, halkının güvenini kaybetmiş bir otoriteye açık çek vermeyecek. Hükümetin ya da cumhurbaşkanının yerine geçemem ancak bu kişilerin üzerinde büyük bir sorumluluk olduğunu söyleyebilirim. O da yeni bir Lübnan sözleşmesi oluşturmak." ifadelerini kullandı.

    Fransa Cumhurbaşkanı ayrıca, ilerleyen saatlerde Fransa'dan Lübnan'a, soruşturmada ve patlamada kaybolan kişileri aramada yardımcı olacak acil durum ekiplerini taşıyan uçakların geleceğini kaydetti.

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bu sabah Beyrut'a gelmişti.

    Paris'te iki yıl önce düzenlenen CEDRE konferansında, Lübnan'daki altyapı reformlarını gerçekleştirmek amacıyla 860 milyonu hibe ve diğeri düşük faizli kredi olmak üzere 11 milyar dolarlık yardım vaadinde bulunulmuştu.

    Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

    Patlama sonucu en az 135 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 5 bin kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER