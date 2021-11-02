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02 Kasım 2021 Salı 08:00:00 - Güncelleme:02 Kasım 2021 Salı 09:53:00

Fransa'dan geri adım! Misilleme planı ertelendi

Kaynak: AA

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin balıkçılık sorunu yaşadığı İngiltere'ye karşı misilleme planını erteledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransız balıkçılarının İngiliz kara sularında avlanması için lisans vermeyen İngiltere'ye yönelik uygulamayı planladığı misilleme önlemlerinin bugün hayata geçirilmeyeceğini açıkladı

AA'da yer alan habere göre Macron, İskoçya'nın Glasgow kentinde gerçekleştirilen 26. Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP26) basın mensuplarına İngiltere ile yaşanan balıkçılık krizine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Fransa, İngiltere ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu arasındaki görüşmelerin bugün devam edeceğini ifade eden Macron, "Günün sonunda bazı şeylerin değişip değişmediğine bakacağız. Gelecek saatler önemlidir." ifadesini kullandı.

Macron, İngilizlerin yeni tekliflerde bulunacağını anladığını aktardı.

Fransızların önerisini ciddiye alması konusunda İngiltere Başbakanı Boris Johson'a güvendiğini ifade eden Macron, "10 aydır çok yavaş ilerliyor. Bu yeni metot bir sonuca varırsa bir şans vermek istiyorum." dedi.

Macron, İngiltere'ye yönelik uygulamayı planladığı misilleme önlemlerinin görüşmeler devam ederken bu gece yarısının hayata geçirilmeyeceğini belirterek, "Müzakere devam ederken yaptırımlar uygulamayacağız." ifadesini kullandı.

Johnson ve Macron, 31 Ekim'de İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen G20 Zirvesi kapsamında balıkçı sorununa ilişkin ilk kez yüz yüze görüşme gerçekleştirdi ancak herhangi bir çözüme varılamamıştı.

G20 Zirvesinin ardından basın toplantısı düzenleyen Macron, "Top artık onlarda. İngilizler açık şekilde harekete geçmezse 2 Kasım itibarıyla planlanan misilleme önlemleri hayata geçirilecek." demişti.

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss da yaptığı açıklamada, devam eden balıkçılık sorunuyla ilgili tehditlerini geri çekmesi için Fransa'ya 48 saat süre tanımış, aksi takdirde bu ülkeye karşı "yasal işlem" başlatacağı uyarısında bulunmuştu.

BALIKÇILIK SORUNU

AB ve İngiltere arasında 2021'deki balıkçılık kotalarının belirlenmesine yönelik müzakerelerde uzlaşı sağlanabildi ancak özellikle Fransız balıkçılar, belirlenen bölgelerde faaliyet gösteremedi.

İngiltere'ye bağlı Jersey Adası yönetimi, kendi kara sularında avlanmaya devam etmek isteyen Fransız balıkçı teknelerinden, geçmişteki faaliyetlerine dair kanıt sunmalarını istemişti. Bu durum, İngiltere ve Fransa arasında gerilime neden olmuştu.

Fransa, Jersey'in elektriğini kesme tehdidinde bulunmuş, Fransız balıkçılar da Ada'daki limanı ablukaya almıştı.

İngiliz hükûmeti, Jersey Adası'na önlem olarak iki donanma gemisi göndermiş, Fransa da bunun ardından misilleme olarak bölgeye iki donanma gemisi gönderme kararı almıştı.

Fransız balıkçıların ablukasının bitmesi üzerine, donanma gemileri karşılıklı geri çağrılmıştı. Fransa, balıkçılık konusunda AB'nin, Birleşik Krallık'a karşı daha katı davranmasını talep ediyor.

Manş Adaları'ndan olan Jersey'nin elektriğinin yüzde 95'i yaklaşık 14 mil uzaklıktaki Fransa tarafından sağlanıyor. Kendine has bir yönetimi olan ve Kraliçe'nin bir temsilcisi bulunan Ada, uluslararası arenada İngiltere tarafından temsil ediliyor.

Etiketler : Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron AB ve İngiltere BALIKÇILAR
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