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Fransa'dan Doğu Akdeniz'de yeni provokasyon! Yavuz Sondaj Gemisi'nin üstünden uçtular
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19 Eylül 2020 Cumartesi 16:55:00 - Güncelleme:19 Eylül 2020 Cumartesi 17:01:00

Fransa'dan Doğu Akdeniz'de yeni provokasyon! Yavuz Sondaj Gemisi'nin üstünden uçtular

Kaynak: DHA

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Türkiye'ye karşı tehditkar adımlar atarak Doğu Akdeniz'deki gerilimi tırmandıran Fransa, Avrupa Bakanı Clement Beaune ve Rum mevkidaşı Haralambos Petridis ile yeni bir provokasyona daha imza attı. Bölgede bulunan Yavuz Sondaj Gemisi'nin ve KKTC yönetimindeki Kapalı Maraş'ın etrafında uçuş gerçekleştirdiler

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de meşru haklarına sahip çıkması Yunanistan, Fransa ve Rum Kesimi'ni telaşlandırmaya devam ediyor. Paris yönetimi, bölgede gerginliği artıracak adımlarına bir yenisini daha ekledi. Fransa'nın Avrupa Bakanı Clement Beaune Türkiye-AB ilişkileri gündemiyle 24-25 Eylül’de toplanacak Avrupa Konseyi öncesinde istişarelerde bulunmak üzere Güney Kıbrıs’a gitti.Rum medyası, Fransız Bakan Beaune'nin seyahatini, 'yaşananları gözleriyle görmek istediği' şeklinde yorumladı. Beaune, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ve Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile bir araya geldi. Beaune ikili görüşmede yaptığı açıklamada, Fransa’nın AB’nin Türkiye’ye yaptırımlar konusunda elindeki bütün enstrümanları kullanmaya hazır olması gerektiği söyledi.

YASAK BÖLGEDE PROVAKASYON UÇUŞU

Fransa'nın Avrupa Bakanı Clement Beaune ve Rum mevkidaşı Haralambos Petridis askeri helikopterle bölgede bulunan Yavuz Sondaj Gemisi'nin ve KKTC yönetimindeki Kapalı Maraş’ın etrafında uçuş gerçekleştirerek, yeni bir provakasyona imza attı.

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