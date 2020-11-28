'Irkçı' şiddetin faili polisler gözaltına alındı

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28 Kasım 2020 Cumartesi 00:43:00 - Güncelleme:28 Kasım 2020 Cumartesi 00:43:00

Fransa'daki 'ırkçı' şiddetin faili polisler gözaltına alındı

Kaynak: AA

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Fransa'nın başkenti Paris'te, Afrika kökenli gence uygulanan "ırkçı" darp ve şiddet görüntülerine ilişkin ifadeye çağrılan 4 polisin gözaltına alındığı bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, "Ulusal Polis Soruşturma Birimince (IGPN)" Michel Zecler adındaki Afrika kökenli gence şiddet uygulamaktan gözaltına alınan polislerden 3’ü, toplu şekilde silahlarla iradi bir şekilde ırkçı şiddete başvurdukları gerekçesiyle sorgulanıyor.

Diğer yandan olayın yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Ayrıca çok sayıda gazeteci ve akademisyen, polis şiddetine göz yumduğu gerekçesiyle İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'i istifaya çağırdı.

MACRON ŞİDDETİ UTANÇ VERİCİ OLARAK NİTELEDİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Twitter'dan Zecler'e saldırı görüntülerinin kabul edilemez olduğunu ve kendilerini utandırdığını açıkladı.

"Nerden gelirse gelsin Fransa şiddete başvurmamalı, nefret ve ırkçılığın büyümesine izin vermemelidir." ifadesini kullanan Macron, bununla birlikte üniforma giyen tüm polis ve jandarma gibi kolluk kuvvetlerine yönelik şiddeti kabul etmeyeceğini ifade etti.

Cumartesi günü Paris'in 17. bölgesinde genç müzik yapımcısı Zecler stüdyosuna girdiği sırada arkasından içeri giren ikisi üniformalı 3 polis memuru tarafından şiddete maruz kalmış, 20 dakika boyunca polislerce darbedilmişti.

Zecler'in imdat çığlıklarıyla ofisin arka kapısından yardıma gelen komşularını gören polisler Zecler'i bırakarak stüdyodan çıkmış ve takviye ekip çağırmıştı.

Gelen ekipten bir polis memuru içeriye biber gazı kapsülü fırlatmış Zecler'in çıkmasını sağlamıştı.

Karakola götürülerek 48 saat nezarette tutulan Zecler'e yönelik güvenlik kamerası görüntülerinin medyaya yansımasının ardından Paris savcılığı Zecler'i serbest bırakmış, tepkiler üzerine şiddete başvurmaktan 4 polisi görevden uzaklaştırmıştı.

Hükümetin yürürlüğe koymaya hazırlandığı, bir polis memurunun veya bir jandarmanın "yüzünün görüntüsünü veya diğer kimlik unsurlarını" paylaşanların 1 yıl hapis ve 45 bin avro para cezasına çarptırılmasını öngören genel güvenlik yasa tasarısının tartışıldığı Fransa’da, son zamanlarda polis şiddetine yönelik çok sayıda farklı olaylara ait görüntülerin ortaya çıkması tasarıya yönelik kaygıları artırıyor.

Tepkilerin artması üzerine Fransa Başbakanı Jean-Castex, tasarının güvenlik güçlerinin görüntülerinin yayımlanmasını yasaklayan tartışmalı 24. maddesinin yeniden yazılması için bağımsız komisyon oluşturulacağını açıklamıştı.

Etiketler : Fransa ırkçı polis şiddet Emmanuel Macron IGPN Michel Zecler
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