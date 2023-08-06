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06 Ağustos 2023 Pazar 21:00:00 - Güncelleme:06 Ağustos 2023 Pazar 21:00:00

Fransa'da tesettürlü mayoyla denize girmek yasaklanmıştı: Mahkeme yasağı askıya aldı

Kaynak: AA

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Fransa'da mahkeme, aşırı sağcıların yönetiminde olan Frejus Belediyesinin, halka açık plajlarda tesettürlü mayoyla yüzmeye yönelik yasak kararını askıya aldı.

Fransa İnsan Hakları Ligi (LDH), Frejus Belediyesinin halka açık plajlarda tesettürlü mayo yasağını yargıya taşıdı.

Toulon İdare Mahkemesi, aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinden Frejus Belediye Başkanı David Rachline'nin kendi inisiyatifiyle aldığı bu kararı askıya aldı.

Mahkeme söz konusu kararın laiklik prensiplerine aykırı olduğuna dikkati çekti.

Belediye Başkanı Rachline ise eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, mahkemenin kararının hijyen kurallarının yanı sıra halkın güvenliğine aykırı olduğunu savundu.

Rachline, 1 Ağustos'ta alınan kararla kentteki halka açık plajlarda tesettür mayosuyla yüzmenin yasaklandığını duyurmuştu.

Yasak, insan hakları savunucuları tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Birçok kentinde Müslümanlara yönelik benzer kararlarla gündeme gelen ve tepilere yol açan Fransa'da, Mondelieu-La-Napoule Belediyesi, 2012'de aldığı kararla ülkede "burkini" olarak anılan tesettür mayosunu plajlarda yasaklayan ilk belediye olmuştu.

Etiketler : fransa fransa mayo denize girme fransa müslümanlar
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