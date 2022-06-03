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03 Haziran 2022 Cuma 21:59:00 - Güncelleme:03 Haziran 2022 Cuma 21:59:00

Fransa'da tesettür mayosu polemiği: Danıştay'a taşındı

Kaynak: AA

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Fransa'da Grenoble Belediyesinin yüzme havuzlarında tesettürlü mayo kullanımının engellenmesi Danıştaya taşındı.

Fransa'da Yerel basındaki habere göre, idari mahkemenin kentin yeni havuz kurallarındaki tesettürlü mayoya izin veren düzenlemeyi askıya almasının ardından Grenoble Belediyesi, mahkemenin bu kararına itiraz ederek dün Danıştaya başvurdu.

SÜREÇ NASIL GELİŞTİ?

Grenoble Belediye Meclisi, 16 Mayıs'ta kamuya ait yüzme havuzlarına yönelik düzenlemelerde değişikliğe giderek tesettür mayosunu da kapsayan kıyafet serbestisi getirmişti.

1 Haziran'dan itibaren yürürlüğe girmesi öngörülen düzenleme, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in talimatı üzerine İsere Valisi tarafından mahkemeye taşınmıştı.

Grenoble İdari Mahkemesi, 25 Mayıs'ta kentin Belediye Meclisinin 16 Mayıs'ta onayladığı yeni havuz kurallarındaki tesettürlü mayoya izin veren düzenlemeyi askıya almıştı.

Mahkeme, bu maddeyi "kamu hizmetlerinin tarafsızlığına aykırı" bulmuştu.

Etiketler : fransa yerel basın mahkeme
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