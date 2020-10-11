Fransa'da son 24 saatte 16 bin 101 kişi koronavirüse yakalandı
Kaynak: AA
Fransa'da son 24 saatte 16 bin 101 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 734 bin 974'e ulaştı.
Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 16 bin 101 vaka görüldü.
AA'nın haberine göre, ülkede 46 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı sayısı 32 bin 730'a ulaştı.
Fransa'da virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 16 bin 101 artışla 734 bin 974'e yükseldi.
Son 7 günde 5 bin 84 kişi hastanelerde tedavi altına alındı, bunlardan 910'u yoğun bakımda yatıyor. Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 11,5'e ulaştı.
Ülkede, son olarak dün kayıtlara geçen 26 bin 896 vakayla salgının başlangıcından bu yana ülkede ve Avrupa'da en yüksek günlük vaka sayısı tespit edilmişti.
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