VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
MSB'den Denizcilik ve Kabotaj Bayramı mesajı
"Türkiye'nin Mavi Vatan'daki hakimiyetini artıracak çalışmalara devam edilecek"
Bakan Özhaseki: 11 bin 253 metrekare gürültü bariyerini tamamladık
Sümela Manastırı'nın ziyaretçi sayısı yaz sezonunda daha da artıyor
Nadir görülen kuş türü "Çölkoşarı" Şanlıurfa'da fotoğraflandı
Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi Arabistanlı mevkidaşı ile görüştü
01 Temmuz 2023 Cumartesi 12:20:00 - Güncelleme:01 Temmuz 2023 Cumartesi 12:20:00

Fransa'da sokaklar polis kurşunuyla ölen genç için savaş alanına döndü

Kaynak: AA

ABONE OL

Fransa'da 27 Haziran'da polisin açtığı ateş sonucu Nael M. isimli 17 yaşındaki genç sürücünün hayatını kaybetmesinden bu yana düzenlenen gösterilerde çatışmanın dozu artarken, protestoları bastırmak için devreye zırhlı araçlar girdi.

Polis kurşunuyla hayatını kaybeden gencin anısına düzenlenen gösteriler başta Paris, Marsilya, Lyon olmak üzere ülke genelinde birçok kente sıçradı.

Araçların ateşe verildiği, okulların, polis karakollarının ve kamu binalarının kundaklandığı gösterilerde polisle protestocular arasında sert çatışmalar yaşanıyor. Protestoların yayılmasıyla sahadaki kolluk kuvvetleri yetersiz kaldı.

Olayları kontrol altına almak için hükümet zırhlı araçları ve takviye kuvvetleri sahaya sürerken, polis olayların başladığı ilk günden bu yana en az 2 bin 122 protestocuyu gözaltına aldı.

Yetkililer, gözaltına alınanların büyük çoğunluğunun reşit olmayan çocuklardan oluştuğunu açıkladı.

Öte yandan, Paris ve çevresinde toplu taşıma kısmi olarak askıya alınırken, patlak veren sokak olayları nedeniyle valiliklere ülke genelinde saat 21.00'den sonra otobüs ve tramvay seferlerini iptal etme talimatı verildi.

Fransa'da sokağa çıkma yasağının uygulandığı kent sayısı ise 10'u buldu.

Sokaklardaki protestolara ilişkin ülkede düzenin sağlanması için OHAL dahil tüm ihtimallerin masada olduğu yetkililerce dile getirilirken, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani, polis kurşunuyla genç sürücünün öldürülmesi nedeniyle endişe duyduklarını söyledi. Shamdasani, "Fransa'nın, kolluk kuvvetlerindeki derin ırkçılık ve ayrımcılık sorunlarını ciddi şekilde ele almasının zamanıdır." ifadesini kullandı.

BM, Fransa'da polis kurşunuyla öldürülen genç için düzenlenen protestolara ilişkin ise "Orantısız güç kullanımına ilişkin tüm iddialar hızla soruşturulmalıdır." mesajını verdi.

Fransa Dışişleri Bakanlığı, BM'nin Fransız kolluk kuvvetlerindeki ırkçılık ve ayrımcılığa ilişkin açıklamasını "asılsız suçlama" olarak niteledi ancak ülkede aşırı sağ siyasetçiler hükümete OHAL çağrısı yaptı ve aksi durumda "iç savaş" çıkacağını savundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkede çıkan olayların ardından tüm ebeveynleri sorumlu olmaya ve çocuklarını evde tutmaya çağırdı.

OLAYLAR BİR KENTTEN DİĞERİNE SIÇRIYOR

Nanterre kentinde bir otobüs ve çok sayıda araç kundaklama sonucu kül olurken, Fransa'nın kuzeyinden itfaiyeciler Paris banliyölerindeki kundaklama olaylarına müdahale için bölgeye yardıma geldi.

Marsilya'da bir kuyumcu soyuldu, birçok süpermarket zinciri ateşe verildi.

Protestocuların burada bir kasayı motosikletle çaldığı anlar kameralara yansıdı.

Bazı protestocular da yangın söndürmeye gelen itfaiyecilere barikat kurarak engel oldu.

Bazı göstericilerin de Paris'te koleksiyon parçası lüks bir aracı hedef alması görüntülere yansıdı.

GERÇEK SİLAHLARLA SOKAK KAMERASINI HEDEF ALDI

Lyon'un Meyzieu bölgesinde bir kişi eline aldığı silahla sokaktaki güvenlik kamerasına ateş açtı.

Protestocular kentteki postaneye patlayıcıyla saldırdı.

Rennes kentinde ise meydana konuşlanan bir zırhlıya protestocular havai fişeklerle saldırdı.

Clamart'ta da polis karakolu havai fişeklerle hedef alınırken Persan'da da belediye binasına saldırıldı. Bina, protestocular tarafından ateşe verildi.

Fransız basınının İçişleri Bakanlığına dayandırdığı verilere göre, gece çıkan olaylarda 1350 araç ateşe verildi ve 234 bina kundaklandı veya zarar gördü.

Kamusal alanda 2 bin 560 noktada kundaklama yapılırken, en az 30 polis karakolu ve 11 jandarma karakolu saldırıya uğradı.

GÖSTERİLERDE 1300'DEN FAZLA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Protestoların dördüncü gecesinde 1300'ü aşkın kişi gözaltına alındı, 79 polis ve jandarma yaralandı.

Bu hafta Nael M. isimli genç sürücünün polisin ateş açması sonucu öldürülmesinin ardından gece birçok kentte protestolar düzenlendi.

Ulusal basının İçişleri Bakanlığının verilerine dayandırdığı habere göre, gece düzenlenen gösterilerde 1311 kişi gözaltına alındı, 79 polis ve jandarma yaralandı.

Etiketler : fransa polis genç gösteri
Baba olmadığım için pişmanım

Baba olmadığım için pişmanım
Nostaljik sahne

Nostaljik sahne
Eylülde düğün var

Eylülde düğün var
Miami'de aşk yeniden!

Miami'de aşk yeniden!
Tatil dönüşü yeni dizi anlaşması

Tatil dönüşü yeni dizi anlaşması
Çekim öncesi okuma provası

Çekim öncesi okuma provası
Sahne maratonuna başlıyor

Sahne maratonuna başlıyor
Mahkemenin yolunu tuttu: Kötü yorumlara suç duyurusu

Mahkemenin yolunu tuttu: Kötü yorumlara suç duyurusu
Nişanladılar

Nişanladılar

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX