25 kadından ünlü sokak sanatçısı Wilfrid A için suç duyurusu

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10 Temmuz 2020 Cuma 11:33:00 - Güncelleme:10 Temmuz 2020 Cuma 11:33:00

Fransa'da sokak sanatçısına 25 kadına tecavüzden soruşturma

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Fransa'nın başkenti Paris'te sokak sanatçısı Wilfrid A. hakkında "25 kadına tecavüz ettiği ve cinsel saldırıda bulunduğu" gerekçesiyle soruşturma açıldı.

Fransız basınındaki haberlerde, Paris Savcılığının sokak sanatçısı hakkında 2009 ile Nisan 2020 arasında 25 kadına tecavüz ettiği ve cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle soruşturma açtığı belirtildi.

Soruşturmanın, söz konusu kadınların suç duyurusunda bulunmasıyla başlatıldığı kaydedildi.

Bunlardan 12'sinin tecavüz, 13'ünün cinsel saldırı olduğu ifade edilirken, kadınların 16 ila 26 yaşlarında olduğu aktarıldı.

Sanatçının "şöhretini kullanarak" kadınlarla yakınlaştığı bildirildi.

"Metodik bir avcı profili ile karşı karşıyayız"

Kadınların avukatı Valentine Reberioux, yaptığı açıklamada, daha önce bu çapta bir dava görmediklerini söyledi.

Kadınların diğer bir avukatı Louise Bouchain ise "Kurbanları çok genç olan metodik bir avcı profili ile karşı karşıyayız." dedi.

Wilfrid A'nın avukatı Joseph Cohen-Sabban ise müvekkilinin suçlamaları reddettiğini bildirdi.

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