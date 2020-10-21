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21 Ekim 2020 Çarşamba 12:33:00 - Güncelleme:21 Ekim 2020 Çarşamba 12:33:00

Fransa'da şiddet gören kadın Katolik kocasını 'İslamcı' diye şikayet etti

Kaynak: AA

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Fransa'da, eşinden şiddet gören bir kadın Katolik kocasını silahlı, "radikal İslamcı" diye şikayet etti.

Fransa'nın Nimes kentinde, kocasından şiddet gören bir kadın polisi arayarak, eşinin yasa dışı silahlar bulunduran, "radikal bir İslamcı" olduğu ihbarında bulundu.

Geçen hafta bir öğretmenin ölü bulunmasının ardından, ülke genelinde Müslümanları ve İslami kuruluşları hedef alan Fransız polisi, eve gittiğinde kadının kocasının "tutucu Katolik" olduğunu, evdeki silahların da yasal şekilde bulundurulduğunu tespit etti.

Erkek hakkında aile içi şiddet, kadın hakkında da iftira suçundan soruşturma açıldı.

Conflans Sainte-Honorine semtinde, 16 Ekim’de bir öğretmenin cesedi başı kesik halde bulunmuştu.

Fransız yetkililer, öğretmenin, aynı gece cesedin yakınlarında elinde bıçak görülen ve kaçtıktan sonra polis tarafından vurularak öldürülen bir kişi tarafından öldürüldüğünü açıklamıştı.

Ortaokul seviyesindeki öğrencilerine verdiği derste İslam Peygamberi Hz. Muhammed’in çirkin şekilde tasvir edildiği karikatürleri gösterdiği, bu yüzden öğrenci velilerinin tepkisini çektiği belirtilen öğretmenin ölümünün ardından Fransız polisi, ülke genelinde katile destek veren mesajlar yayımladıkları iddiasıyla Müslümanlar'a yönelik baskınlar başlatmıştı.

Polis, ülke genelinde 50’den fazla cami ve derneğe baskın düzenlemişti.

Macron, İslam’ı hedef göstermişti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2 Ekim’de, hükümetinin "İslamcı ayrılıkçı" fikirlerle mücadeleye ilişkin bir yasa tasarısı hazırladığını ve 9 Aralık'ta Bakanlar Kuruluna sunacağını duyurmuştu.

"Cumhuriyetin ortağı olması için İslam'ın yapılandırılması gerekiyor." ifadelerini kullanan Macron, "Fransa'daki Müslümanlar'ın ayrılıkçı" fikirleri savunan bir ideolojilerinin olduğunu, bu kişilerin kendi yasalarını Fransa'nın yasalarından üstün gördüğünü ileri sürerek İslam'ı hedef göstermişti.

Fransa Cumhurbaşkanı, 16 Ekim’de öğretmenin ölü bulunmasının ardından yaptığı açıklamada, olayı "İslamcı terörist bir saldırı" olarak nitelemişti.

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