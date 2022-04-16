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16 Nisan 2022 Cumartesi 00:29:00 - Güncelleme:16 Nisan 2022 Cumartesi 00:32:00

Fransa'da seçim savaşına 'başörtüsü' tartışmaları damga vurdu

Kaynak: Reuters

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Fransa'da seçim savaşı başörtüsü tartışmalarıyla kızışıyor. Aşırı sağcı aday Marine Le Pen, kamuya açık alanlarda başörtüsünü yasaklayacağını her fırsatta dile getiriyor. Emmanuel Macron ise "başörtüsü yasağının" anayasaya aykırı olduğunu savunuyor.

Fransa'da 24 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunun kaderini, adayların başörtüsüyle ilgili fikir ayrılıkları mı belirleyecek?

Seçimden önce İslam karşıtı ayrılıkçı söylemleriyle gündeme gelen Macron ülkedeki yaklaşık 5 milyon Müslümanın kullanacağı oyun öneminin farkına varmış görünüyor.

"Le Pen başörtüsünü yasaklarsa, haç ve diğer dini sembolleri de yasaklamak zorunda kalacak"

Rakibi Le Pen'in, "kamusal alanlarda başörtüsünü yasaklayacağı" yönündeki açıklamasına tepki gösteren Macron, başörtüsü yasağının anayasaya aykırı olduğunu belirtti ve "Le Pen başörtüsünü yasaklarsa, haç ve diğer dini sembolleri de yasaklamak zorunda kalacak" dedi.

Seçim kampanyası için Starsbourg kentine giden Macron'un, başörtülü bir kadınla sohbeti de dikkatleri çekti.

MACRON MÜSLÜMANLARA YÖNELİK DAHA ILIMLI TAVRIYLA DİKKATİ ÇEKİYOR

Macron bir kadına feminist olup olmadığını, kadın erkek eşitliğine inanıp inanmadığını ve başörtüsünü isteyerek mi taktığını, yoksa dayatıldığını mı sordu. Kadından feminist olduğu, eşitliğe inandığı ve başörtüsünü isteyerek taktığı yanıtlarını alan Macron, şu açıklamayı yaptı:

"Strasbourg'da başörtüsü takan ve feminist olduğunu söyleyen genç bir kadın. Bu şimdiye kadar duyduğum bütün saçmalıkların yanında en güzel cevap. Çünkü diğer tarafta Le Pen kamuya açık alanlarda başörtüsü takmayı yasaklayacağını söylüyor."

Macron, Müslümanlara yönelik daha ılımlı tavrıyla dikkati çekerken, aşırı sağcı Marine Le Pen ise, skandal açıklamalarına devam ediyor.

Le Pen, katıldığı bir televizyon programında, "Sokakta başörtüsünü yasaklamanın elzem" olduğunu söyledi ve bu konudaki yasa tasarılarının hazır olduğunu belirtti.

Seçim kampanyası sırasında ise başörtülü bir kadın yolunu kesti. Başörtüsünün siyasette işi ne ?" diye hesap sordu.

Le pen, şaşkınlığını attıktan sonra, "Zaman içinde dayatılan bir üniforma" ifadelerini kullandı.

Etiketler : Başörtüsü Emmanuel Macron Fransa
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